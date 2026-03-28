Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 1-2: Έφυγε με το «διπλό» η Ένωση
Στις νίκες επέστρεψε η ΑΕΚ, μετά τη λευκή ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ , αφού απέδρασε από την έδρα του Παναθηναϊκού στη 21η αγωνιστική της Ά' Εθνικής γυναικών (2-1), υποχρεώνοντας το Τριφύλλι σε δεύτερο ματς χωρίς θετικό αποτέλεσμα.
Το πρώτο ημίχρονο ήταν μοιρασμένο σε κατοχή , χωρίς σημαντικές ευκαιρίες από τις δύο ομάδες. Στο 56' η Μούγιου ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ για την Ένωση, εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ από το όριο της περιοχής μετά το κόρνερ που εκτέλεσε η Χαμαλίδου. Δέκα λεπτά αργότερα η Κόγγουλη έδωσε αέρα δύο τερμάτων για την ομάδα Θεωδορίδη, με την 34 χρονη επιθετικό να κάνει το 2-0 με τρομερό τελείωμα. Λίγο πριν το φινάλε ο Παναθηναϊκός έδειξε αντίδραση και κατάφερε να μειώσει, με την Πούλιου που στο 88' νίκησε την Γιαννακούλη και διαμόρφωσε το τελικό 2-1.
