Η ΑΕΚ επικράτησε 1-0 της ΡΕΑ στους Αγίους Αναργύρους, με τη Βιολάρη να σημειώνει το μοναδικό γκολ στο ματς της 18ης αγωνιστικής της Α' Εθνικής γυναικών.

Συνέχεια στις υψηλές πτήσεις για την ΑΕΚ, η οποία επικράτησε με 1-0 της ΡΕΑ στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α' Εθνικής γυναικών.

Η Ένωση ήταν η απόλυτη κυρίαρχος της αναμέτρησης, δημιουργώντας σωρεία ευκαιριών, αν και χρειάστηκε να περιμένει μέχρι το δεύτερο ημίχρονο για να μετουσιώσει την υπεροχή της σε γκολ.

Το πρώτο μέρος εξελίχθηκε σε έναν επιθετικό μονόλογο για τις παίκτριες της ΑΕΚ. Η αρχή έγινε στο 11' με μια άστοχη κεφαλιά της Χιλ, ενώ στο 21' η Κόγγουλη άγγιξε το γκολ με μια τρομερή έμπνευση.Μόλις ένα λεπτό αργότερα, η τύχη γύρισε ξανά την πλάτη στις «κιτρινόμαυρες», καθώς το σουτ της Λάρσον σταμάτησε στο δοκάρι, ενώ στο 30' η Χιλ αστόχησε ξανά από εξαιρετικά πλεονεκτική θέση.

Η λύση δόθηκε τελικά στο 71ο λεπτό, όταν η Βιολάρη βρέθηκε στην κατάλληλη θέση και με μια κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-0.

Η ΑΕΚ πήρε ακόμα ένα τρίποντο και βρίσκεται στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνκα, έχοντας πέντε βαθμούς διαφορά από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ. Στην 3η θέση με 36 παραμένει η ΡΕΑ.