Σοφία Κόγγουλη στο GWomen: «Οι γυναίκες παίζουμε ωραίο ποδόσφαιρο!»

Η Σοφία Κόγγουλη είναι μια από τις πιο δυνατές παρουσίες του ποδοσφαίρου γυναικών στην Ελλάδα και στο Gwomen μας δείχνει ακριβώς γιατί. Με την Εθνική ομάδα, κάθε παιχνίδι είναι πρόκληση αλλά και τιμή. Η ίδια εξηγεί πώς η συγκέντρωση, η πίστη στο πλάνο του προπονητή και η συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα είναι το μυστικό για να ανταποκριθεί στις δύσκολες αποστολές, όπως τα εκτός έδρας ματς που ακολουθούν με Γεωργία και Νησιά Φερόε για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Παράλληλα, η Σοφία, ούσα σκόρερ της «Γαλανόλευκης», δεν βλέπει τον εαυτό της μόνο ως επιθετικό. Αναγνωρίζει τη σημασία της εμπειρίας της και προσπαθεί να καθοδηγήσει τις νεότερες παίκτριες, να τις εμπνεύσει και να τις βοηθήσει να δείξουν τον καλύτερό τους εαυτό. Στην ΑΕΚ, η καθημερινότητα είναι διαφορετική αλλά εξίσου απαιτητική. Ποιος θα μπορούσε να ξεχάσει την περυσινή σεζόν, όπου η κατάκτηση του ντάμπλ στην Αγιά Σοφιά με 15.000 κόσμο ήταν μια εμπειρία που δεν θα ξεχάσει ποτέ.

Η Εθνική έχει δύσκολη αποστολή στη Γεωργία και στα Νησιά Φερόε. Πώς προετοιμάζεσαι για αυτά τα ματς;

«Κάθε αποστολή με την Εθνική ομάδα είναι δύσκολη διότι αντιπροσωπεύουμε μια ολόκληρη χώρα και είναι τιμή και δόξα να φοράμε το εθνόσημο! Συγκέντρωση, δουλειά και πίστη στην ομάδα, στο πλάνο του προπονητή και όλου του σταφ».

Πώς είναι η συνεργασία σου με τον Βασίλη Σπέρτο;

«Είμαι επαγγελματίας και κάνω ό,τι μου πει ο προπονητής μου στο γήπεδο. Αν και είναι λίγο το χρονικό διάστημα που συνεργαζόμαστε, θεωρώ πως είναι αρμονική».

Ως ένα από τα παλαιότερα μέλη της Εθνικής και πρώτη σκόρερ, πώς βλέπεις την εξέλιξη της ομάδας;

«Σίγουρα πολύ θετική εξέλιξη, με διάθεση από όλους μας για το καλύτερο της Εθνικής μας ομάδας. Υπάρχουν μικρά κορίτσια που μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη και εξέλιξη της Εθνικής και μαζί με τις πιο έμπειρες δείχνουν ότι υπάρχει ευοίωνο μέλλον».

Πώς πιστεύεις μπορείς να βοηθήσεις τις νεότερες παίκτριες να ενταχθούν και να δείξουν τον καλύτερό τους εαυτό;

«Χρειάζονται εμπιστοσύνη από όλους μας και συμβουλές, ενώ εμείς οι μεγαλύτερες με την παρουσία μας γινόμαστε παράδειγμα για αυτές».

Τι σημαίνει για σένα προσωπικά η εκπροσώπηση της Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο;

«Η Εθνική είναι ο καθρέφτης του ποδοσφαίρου γυναικών και πρέπει η παρουσία της να κάνει υπερήφανο όλο τον ελληνικό λαό».

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες στιγμές σου με την Εθνική μέχρι σήμερα;

«Δεν έχω κάποια συγκεκριμένη στιγμή, κάθε φορά που φοράω και αγωνίζομαι με την Εθνική ομάδα είναι ξεχωριστή και νιώθω ευλογία και υπερηφάνεια».

Τι μήνυμα θα ήθελες να στείλεις στον κόσμο για να στηρίξει την Εθνική Γυναικών;

«Θα ήθελα να δουν το ποδόσφαιρο γυναικών σαν ένα άθλημα όπως όλα τα άλλα και να μην το υποτιμάνε, γιατί η αλήθεια είναι πως οι γυναίκες παίζουμε ωραίο ποδόσφαιρο!»

Πέρσι η ΑΕΚ κατέκτησε το νταμπλ. Ποια στιγμή σου έμεινε πιο έντονα;

«Ήταν γενικά μια τρομερή χρονιά με το πρώτο μου ντάμπλ, αλλά η πιο έντονη στιγμή ήταν στην Αγιά Σοφιά που σηκώσαμε το πρωτάθλημα μπροστά σε 15.000 κόσμο».

Θεωρείς ότι το φετινό πρωτάθλημα είναι πιο ανταγωνιστικό;

«Κάθε χρόνο οι ομάδες ενισχύονται και το πρωτάθλημα γίνεται ακόμη πιο ανταγωνιστικό».

Πώς είναι το κλίμα στην ομάδα μετά την άφιξη του Θεοδωρίδη;

«Είμαστε καλά, κάθε καινούργιος προπονητής θέλει χρόνο για να γνωριστεί, και εγώ ως επαγγελματίας δεν έχω κανένα πρόβλημα με κανέναν».

Η ΑΕΚ φέτος έχει κάνει και κάποια στραβοπατήματα. Πώς βλέπεις την εικόνα της ομάδας;

«Δεν υπάρχει κανένα στραβοπάτημα για την ομάδα. Το ότι υπήρξαν ήττες ή ισοπαλίες δεν σημαίνει ότι η ομάδα δεν είναι καλά. Είναι άθλημα, υπάρχουν τρία αποτελέσματα».

Είναι η πρώτη χρονιά που το ποδόσφαιρο γυναικών βρίσκεται υπό την αιγίδα του σωματείου. Πώς βλέπεις την οργάνωση και όσα έχουν θεσπιστεί;

«Σίγουρα καλά είναι να διοικούν το ποδόσφαιρο γυναικών άνθρωποι που έχουν θητεύσει σε αυτό. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο».

Θεωρείς ότι έχουν γίνει βήματα για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών στην Ελλάδα;

«Μικρά βήματα, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι γίνονται. Θέλει χρόνο και δουλειά για να φτάσουμε σε υψηλό επίπεδο το πρωτάθλημα μας».

Έχοντας εμπειρία από το εξωτερικό, θεωρείς ότι είμαστε ακόμα πίσω ως χώρα;

«Είμαστε πολύ πίσω σε πολλά πράγματα, αλλά όπως είπα και παραπάνω, γίνονται βήματα προόδου και χρειάζεται χρόνος».

Τι αλλαγές θα έκανες για να ανεβάσεις το επίπεδο στην Ελλάδα;

«Αναγκαστική δημιουργία ακαδημιών για όλες τις ομάδες και αυστηρότεροι κανόνες για γήπεδα και διοργανώσεις».

Ένα θέμα που ακόμα θεωρείται ταμπού είναι η περίοδος. Τι σου προσφέρει η ΑΕΚ και η Εθνική για να τη διαχειριστείς;

«Η έμμηνος ρύση είναι δύσκολη στη διαχείριση, αλλά με σωστή ενημέρωση και κατάλληλη υποστήριξη από το σταφ γίνεται ευκολότερη. Είναι πολύ σημαντικό για την πρόληψη τραυματισμών».

Τι μήνυμα θα δίνατε στις νεότερες παίκτριες που ονειρεύονται να παίξουν επαγγελματικά;

«Δουλειά, πίστη, αφοσίωση και με ταπεινότητα να ακολουθήσουν κάθε όνειρό τους χωρίς να υπάρχει ταβάνι».