Α’ Εθνική Γυναικών:Έφυγε με το «διπλό» η ΑΕΚ, έκανε πάρτι η ΡΕΑ κόντρα στον Οδυσσέα Μοσχάτου (vid)
Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον ΟΦΗ. Η ομάδα του Θαλή Θεοδωρίδη ήταν πιο δραστήρια και άνοιξε το σκορ στο 31’, όταν η Βιολάρη πλάσαρε εύστοχα με κοντινή προβολή για το 1-0. Στο 70’ αποβλήθηκε ο προπονητής της Ένωσης. Λίγο πριν το φινάλε και πιο συγκεκριμένα στο 90+5’ η Χιλ πέτυχε ένα φανταστικό γκολ, με πλασέ λίγο μπροστά από τη σέντρα, «γράφοντας» το 2-0. Δύο λεπτά αργότερα (90+7’), οι Κρητικές κατάφεραν να μειώσουν σε 2-1 με… δώρο της ΑΕΚ, σε ένα σπάνιο αυτογκόλ, αφού η Καπνίση με ψιλοκρεμαστή κεφαλιά έστειλε άθελά της την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας της.
Ό,τι ήθελε έκανε η ΡΕΑ στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Οδυσσέα Μοσχάτου, με τις Ρεθυμνιώτισσες να στήνουν… πάρτι από γκολ. Το σκορ άνοιξε στο 11’ η Κοτσάκη, ενώ στο 28’ η Νγκιτό διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας της. Το 3-0 διαμόρφωσε η Ρουζάφα στο 43’, δίνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα πριν από την ανάπαυλα. Στο δεύτερο ημίχρονο η ΡΕΑ μπήκε... ορεξάτη και η Τοπίστερ έκανε το 4-0 στο 49’
Αναλυτικά η 17η αγωνιστική
- ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ - ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ – 14/02/26 *
- Ο.Φ.Η. - ΑΕΚ – 14/02/26 (1-2)
- ΡΕΑ - ΟΔΥΣΣΕΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC – 14/02/26 (4-0)
- ΚΗΦΙΣΙΑ - ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 – 15/02/26
- ΠΑΟΚ - ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ – 15/02/26
- ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ – 15/02/26
- ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – 15/02/26
