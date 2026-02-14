Η ΑΕΚ έφυγε με το διπλό από την Κρήτη και η ΡΕΑ πήρε με ευκολία τη νίκη κόντρα στον Οδυσσέα Μοσχάτου για τη 17η στροφή της Α’ Εθνικής Γυναικών.

Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον ΟΦΗ. Η ομάδα του Θαλή Θεοδωρίδη ήταν πιο δραστήρια και άνοιξε το σκορ στο 31’, όταν η Βιολάρη πλάσαρε εύστοχα με κοντινή προβολή για το 1-0. Στο 70’ αποβλήθηκε ο προπονητής της Ένωσης. Λίγο πριν το φινάλε και πιο συγκεκριμένα στο 90+5’ η Χιλ πέτυχε ένα φανταστικό γκολ, με πλασέ λίγο μπροστά από τη σέντρα, «γράφοντας» το 2-0. Δύο λεπτά αργότερα (90+7’), οι Κρητικές κατάφεραν να μειώσουν σε 2-1 με… δώρο της ΑΕΚ, σε ένα σπάνιο αυτογκόλ, αφού η Καπνίση με ψιλοκρεμαστή κεφαλιά έστειλε άθελά της την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας της.

Ό,τι ήθελε έκανε η ΡΕΑ στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Οδυσσέα Μοσχάτου, με τις Ρεθυμνιώτισσες να στήνουν… πάρτι από γκολ. Το σκορ άνοιξε στο 11’ η Κοτσάκη, ενώ στο 28’ η Νγκιτό διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας της. Το 3-0 διαμόρφωσε η Ρουζάφα στο 43’, δίνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα πριν από την ανάπαυλα. Στο δεύτερο ημίχρονο η ΡΕΑ μπήκε... ορεξάτη και η Τοπίστερ έκανε το 4-0 στο 49’

Αναλυτικά η 17η αγωνιστική