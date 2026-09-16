Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μπράιτον: Ο Κωστούλας (ξανά) πήρε το όπλο του και σκόραρε και πάλι στο Ολντ Τράφορντ
Η Μπράιτον αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στο Ολντ Τράφορντ κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Μπάμπη Κωστούλα που ξεκίνησε βασικός στην αναμέτρηση να σκόραρει και να μειώνει σε 2-1 για την ομάδα του.
O αμυντικός των «γλάρων», Χάουεν Χατζάμ, έδωσε μία πάσα από μεγάλη απόσταση στον Έλληνα επιθετικό και εκείνος με τη σειρά τρίπλαρε τον αμυντικό που τον μάρκαρε και με ένα ωραίο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
🚨 EFL CUP! 🏴
CHARALAMPOS KOSTOULAS PULLS ONE BACK! 🇬🇷
Manchester United 2-1 Brighton pic.twitter.com/KI8zbc8Gzn— Polymarket FC (@PolymarketFC) September 16, 2026
Δείτε ΕπίσηςΚωστούλας: Πήρε το «όπλο» του κι άνοιξε λογαριασμό με γκολάρα στη φετινή Premier League!
Αυτό είναι το τρίτο γκολ του νεαρού διεθνή για φέτος και το δεύτερο συνεχόμενο, καθώς σκόραρε και την περασμένη εβδομάδα στην ευρεία εκτός έδρας νίκη της Μπράιτον επί της Κόβεντρι με 5-0.
Το Ολντ Τράφορντ είναι ένα γήπεδο που φαίνεται ότι ταιριάζει στον Κωστούλα, καθώς ο άλλοτε άσος του Ολυμπιακού έχει επισκεφθεί το στάδιο αυτό δύο φορές, μέχρι στιγμής, βρίσκοντας δίχτυα και τις δύο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.