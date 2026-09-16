Ο Μπάμπης Κωστούλας βρήκε δίχτυα για ακόμη μία φόρα φέτος, στον αγώνα της Μπράιτον με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον τρίτο γύρο του EFL Cup.

Η Μπράιτον αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στο Ολντ Τράφορντ κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Μπάμπη Κωστούλα που ξεκίνησε βασικός στην αναμέτρηση να σκόραρει και να μειώνει σε 2-1 για την ομάδα του.

O αμυντικός των «γλάρων», Χάουεν Χατζάμ, έδωσε μία πάσα από μεγάλη απόσταση στον Έλληνα επιθετικό και εκείνος με τη σειρά τρίπλαρε τον αμυντικό που τον μάρκαρε και με ένα ωραίο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Αυτό είναι το τρίτο γκολ του νεαρού διεθνή για φέτος και το δεύτερο συνεχόμενο, καθώς σκόραρε και την περασμένη εβδομάδα στην ευρεία εκτός έδρας νίκη της Μπράιτον επί της Κόβεντρι με 5-0.

Το Ολντ Τράφορντ είναι ένα γήπεδο που φαίνεται ότι ταιριάζει στον Κωστούλα, καθώς ο άλλοτε άσος του Ολυμπιακού έχει επισκεφθεί το στάδιο αυτό δύο φορές, μέχρι στιγμής, βρίσκοντας δίχτυα και τις δύο.