Κωστούλας: Πήρε το «όπλο» του κι άνοιξε λογαριασμό με γκολάρα στη φετινή Premier League!
Ο Μπάμπης Κωστούλας πήρε φανέλα βασικού για το ματς της Μπράιτον απέναντι στην Κόβεντρι και φρόντισε να δικαιώσει τον προπονητή του, ανοίγοντας το σκορ στο 36΄με εντυπωσιακό τρόπο. Έπειτα από φάση διαρκείας στην περιοχή των γηπεδούχων, ο Έλληνας επιθετικός υποδέχθηκε τη μπάλα στην περιοχή κι αφού απέφυγε τον αντίπαλό του με κεφαλιά (!), εκτέλεσε εντυπωσιακά στη γωνία για το πρώτο του φετινό γκολ στην Premier League.
KOSTOULAS SCORES THE FIRST GOAL.— Zadok Yohanna (@zadokYohanna_) September 13, 2026
Brighton lead 0-1 #BHAFC #COVBHApic.twitter.com/52fysPzKJy
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.