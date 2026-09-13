Κωστούλας: Πήρε το «όπλο» του κι άνοιξε λογαριασμό με γκολάρα στη φετινή Premier League!

Κωστούλας: Πήρε το «όπλο» του κι άνοιξε λογαριασμό με γκολάρα στη φετινή Premier League!

Νίκος Κικίδης
Κωστούλας: Πήρε το «όπλο» του κι άνοιξε λογαριασμό με γκολάρα στη φετινή Premier League!
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Ο Μπάμπης Κωστούλας άνοιξε το σκορ για τη Μπράιτον στην έδρα της Κόβεντρι με τρομερή ενέργεια και πέτυχε το πρώτο του φετινό γκολ στην Premier League.

Ο Μπάμπης Κωστούλας πήρε φανέλα βασικού για το ματς της Μπράιτον απέναντι στην Κόβεντρι και φρόντισε να δικαιώσει τον προπονητή του, ανοίγοντας το σκορ στο 36΄με εντυπωσιακό τρόπο. Έπειτα από φάση διαρκείας στην περιοχή των γηπεδούχων, ο Έλληνας επιθετικός υποδέχθηκε τη μπάλα στην περιοχή κι αφού απέφυγε τον αντίπαλό του με κεφαλιά (!), εκτέλεσε εντυπωσιακά στη γωνία για το πρώτο του φετινό γκολ στην Premier League.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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