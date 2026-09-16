Οι Μπάμπης Κωστούλας και Κοστίνια προκείται να ξεκινήσουν βασικοί στον αγώνα της Μπράιτον με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον τρίτο γύρο του EFL Cup.

Η Μπράιτον ταξιδεύει σήμερα (16/09, 22:00) στο «Ολντ Τράφορντ» για να αναμετρηθεί με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στο πλαίσιο του αγώνα για τον τρίτο γύρο του EFL Cup.

Ο τεχνικός των «γλάρων», Φαμπιάν Χίρτσελερ, ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα τους 11 ποδοσφαιριστές που θα ξεκινήσουν βασικοί, με τις επιλογές του να έχουν έντονο άρωμα Ελλάδας και... Ολυμπιακού.

Συγκεκριμένα, ο Γερμανός προπονητής επέλεξε να συμπεριλάβει το βασικό του σχήμα τους Μπάμπη Κωστούλα και Κοστίνια, οι οποίοι στο παρελθόν υπήρξαν συμπαίκτες με τη φανέλα των Ερυθρόλευκων.

Για τον Έλληνα επιθετικό αυτή είναι η 5η συνεχόμενη φορά που ξεκινάει βασικός, γεγονός που δείχνει πως έχει κερδίσει πλέον την εμπιστοσύνη του Χίρτσελερ. Και πως να μην την κερδίσει άλλωστε με τις επιδόσεις που καταγράφει στα τελευταία παιχνίδια της ομάδας του.

Αντιθέτως για τον Πορτογάλο μπακ αυτή είναι η πρώτη φορά που παίρνει θέση στην αρχική 11αδα της Μπράιτον, αν και έχει πάρει χρόνο συμμετοχής σε σχεδόν όλα τα παιχνίδια των «γλάρων» από την στιγμή που έφτασε στην Αγγλία.