Μπράιτον: Βασικοί οι Κωστούλας και Κοστίνια για τον αγώνα με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Η Μπράιτον ταξιδεύει σήμερα (16/09, 22:00) στο «Ολντ Τράφορντ» για να αναμετρηθεί με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στο πλαίσιο του αγώνα για τον τρίτο γύρο του EFL Cup.
Ο τεχνικός των «γλάρων», Φαμπιάν Χίρτσελερ, ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα τους 11 ποδοσφαιριστές που θα ξεκινήσουν βασικοί, με τις επιλογές του να έχουν έντονο άρωμα Ελλάδας και... Ολυμπιακού.
Συγκεκριμένα, ο Γερμανός προπονητής επέλεξε να συμπεριλάβει το βασικό του σχήμα τους Μπάμπη Κωστούλα και Κοστίνια, οι οποίοι στο παρελθόν υπήρξαν συμπαίκτες με τη φανέλα των Ερυθρόλευκων.
Δείτε ΕπίσηςΚωστούλας: Πήρε το «όπλο» του κι άνοιξε λογαριασμό με γκολάρα στη φετινή Premier League!
TEAM NEWS! 🚨 Our starting XI for #MUNBHA. 👊 pic.twitter.com/gK5tUVYJ7L— Brighton & Hove Albion (@BHAFC) September 16, 2026
Για τον Έλληνα επιθετικό αυτή είναι η 5η συνεχόμενη φορά που ξεκινάει βασικός, γεγονός που δείχνει πως έχει κερδίσει πλέον την εμπιστοσύνη του Χίρτσελερ. Και πως να μην την κερδίσει άλλωστε με τις επιδόσεις που καταγράφει στα τελευταία παιχνίδια της ομάδας του.
Αντιθέτως για τον Πορτογάλο μπακ αυτή είναι η πρώτη φορά που παίρνει θέση στην αρχική 11αδα της Μπράιτον, αν και έχει πάρει χρόνο συμμετοχής σε σχεδόν όλα τα παιχνίδια των «γλάρων» από την στιγμή που έφτασε στην Αγγλία.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.