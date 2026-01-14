Σάλος στο Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι: Ο λόγος που το ημιαυτόματο οφσάιντ δεν λειτούργησε

Το ακυρωθέν γκολ του Σεμένιο στο Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι προκάλεσε πολλές αντιδράσεις για την τεχνολογία που δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων.

To VAR και κατ' επέκταση το ημιαυτόματο οφσάιντ έχουν προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στην Αγγλία φέτος, με πιο χαρακτηριστικό περιστατικό αυτό με το γκολ του Βιρτς στο Φούλαμ-Λίβερπουλ, το οποίο μέτρησε παρά την αντίθετη εκτίμηση που είχε ο 22χρονος Γερμανός σκόρερ.

Στην λίστα με τα αντίστοιχα σκηνικά, προστέθηκε ακόμα ένα χθες το βράδυ, κατά την διάρκεια του παιχνιδιού της Νιούκαστλ με την Μάντσεστερ Σίτι για τον ημιτελικό του League Cup. Αυτό με το γκολ του Αντουάν Σεμένιο στο 62ο λεπτό, το οποίο μετά από εξέταση της φάσης για πάνω από 5 λεπτά τελικά δεν μέτρησε.

Τι έγινε στο γκολ του Σεμένιο

Σε αυτή τη φάση, ο Χάαλαντ πάλευε για θέση με τον αμυντικό της Νιούκαστλ, Μάλικ Τιάου, όταν θεωρήθηκε ότι τον εμπόδισε να σταματήσει το σουτ του Σεμένιο. Και οι δύο παίκτες βρίσκονταν πιο κοντά στο τέρμα από τον τερματοφύλακα Πόουπ, πράγμα που σήμαινε ότι το αν ο Νορβηγός ήταν μπροστά από τον αντίπαλό του, τον τελευταίο δηλαδή αμυντικό της Νιούκαστλ, ήταν ουσιαστικά άνευ σημασίας από τη στιγμή που η μπάλα δεν πήγε κατά πάνω του.

Μόνο που κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά, καθώς το όλο σκηνικό ήταν οριακά. Σε τέτοιο βαθμό που δεν μπόρεσε να δουλέψει το ημιαυτόματο οφσάιντ και οι γραμμές για να αποφασίσει ο διαιτητής αν έπρεπε να μετρήσει το γκολ ή όχι, όπως αναφέρει το BBC, χαράχτηκαν χειροκίνητα.

Μεγάλες αντιδράσεις

Ακόμα και αν αυτή η απόφαση ήταν σωστή και το γκολ ορθώς ακυρώθηκε, η εξάρτηση από την τεχνολογία σε τόσο μεγάλο βαθμό, φαίνεται πως δεν αρέσει και τόσο στην Αγγλία. Και δεν είναι μόνο οι δηλώσεις του Πεπ Γκουαρδιόλα που το επιβεβαιώνουν, αλλά και πολλών άλλων σχολιαστών που στέκονται στην μαγεία του αθλήματος που έχει χαθεί...

Ο πρώην επιθετικός της Τσέλσι και της Μπλάκμπερν, Κρις Σάτον, συμφώνησε με τους Γκουαρδιόλα, λέγοντας ότι η απόφαση του Κάβαναγκ έμοιαζε με «καθαρή εικασία». «Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο έχει χαθεί», πρόσθεσε. «Θα μπορούσε πραγματικά ο Τιάου να το σταματήσει αυτό; Η απόσταση από τον Σεμένιο είναι ένα μέτρο, ενάμιση. Δεν προλαβαίνει να αντιδράσει».

Ο πρώην αμυντικός της Μάντσεστερ Σίτι, Μίκα Ρίτσαρντς, δήλωσε και συμπλήρωσε: «Καταλαβαίνω τη διαδικασία, αλλά το VAR δεν εισήχθη για τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό είναι “αντί-γκολ”, ενώ είχαν πει ότι δεν θα επαναδιαιτητεύουν τα παιχνίδια. Για μένα, αυτό είναι επαναδιαιτησία. Και οι δύο παίκτες παλεύουν. Μπορεί να είναι σωστό, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να ακυρώνουμε γκολ γι’ αυτό. Γιατί να χρειάζονται πέντε λεπτά;»

