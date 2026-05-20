Ο Πεπ Γκουαρδιόλα μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Άρσεναλ, ενώ σχολίασε και τις φήμες για το μέλλον του.

Για 3η φορά στην δεκαετή παρουσία του στην Premier League, ο Πεπ Γκουαρδιόλα τερματίζει στην 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα, αφού η Άρσεναλ είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια Αγγλίας για τη σεζόν 2025-2026.

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν κατόρθωσε να φύγει με το τρίποντο από την έδρα της Μπόρνμουθ, έμεινε στο 1-1 και πλέον με μια αγωνιστική να απομένει, η απόσταση των 4 βαθμών δεν καλύπτεται, με αποτέλεσμα οι «πολίτες» να ολοκληρώνουν την αγωνιστική περίοδο έχοντας κατακτήσει το FA Cup και να ετοιμάζονται για την επόμενη ημέρα, πιθανότατα χωρίς τον Πεπ.

Άλλωστε, το μεσημέρι της Τρίτης (19/5) ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο με ανάρτησή του γνωστοποίησε πως η Σίτι έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με τον Έντσο Μαρέσκα, ούτως ώστε να διαδεχθεί τον Γκουαρδιόλα, που όπως όλα δείχνουν αποχωρεί από το Μάντσεστερ μετά από 10 χρόνια και 20 τίτλους. Πάντως, ο ίδιος (σσ ο Πεπ) δεν θέλησε να σχολιάσει τα σενάρια για το μέλλον του.

Αφού έδωσε συγχαρητήρια στους «κανονιέρηδες» για τον τίτλο, ανέφερε πως στο φινάλε της σεζόν θα παρθούν οι αποφάσεις για το εάν θα τιμήσει το συμβόλαιό του (σσ μέχρι το 2027) ή θα φύγει.

«Συγχαρητήρια στην Άρσεναλ, τον Μικέλ (σσ Αρτέτα), το προπονητικό επιτελείο και γενικότερα το σταφ και τους φιλάθλους για αυτή την Premier League, την άξιζαν! Την ίδια ώρα, για την προπονητική μου καριέρα, ήταν μια χρονιά που παλέψαμε αρκετά. Έγιναν απίθανα πράγματα που δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε. Αλλά μείναμε ως το τέλος, δεν τα παρατήσαμε ποτέ.

Ακούστε, πάντοτε μιλάω με τον σύλλογο, αλλά όχι τώρα. Πρώτα θα επικοινωνήσω με τον πρόεδρο και ύστερα, αφού μιλήσουμε, θα αποφασίσουμε αν θα έχουμε ακόμη μια σεζόν. Θα μιλήσουμε για όλα και θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά όλα αυτά όταν τελειώσει η σεζόν».