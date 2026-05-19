Ο οπαδός της Μάντσεστερ Σίτι που είχε γίνει viral για το μπουκάλι με το σήμα της Άρσεναλ, εθεάθη να παρακολουθεί δια ζώνης την καταδικαστική γκέλα ενάντια στην Μπόρνουθ.

"Life comes at you fast", που λένε και οι Άγγλοι... Μερικές εβδομάδες πριν, όταν η Άρσεναλ έδειχνε να... λιποθυμά στην τελική ευθεία της Premier League και έβλεπε τη Μάντσεστερ Σίτι να πλησιάζει απειλητικά, ένας οπαδός των Πολιτών είχε γίνει viral για τα καμώματά του με ένα μπουκάλι με το σήμα των Κανονιέρηδων.

Μια αναφορά στη λέξη "bottler", που σημαίνει αυτός που τα θαλασσώνει και που είχε αρχίσει να μπαίνει στο μυαλό των φίλων της ομάδας του Μίκελ Αρτέτα. Εντούτοις, αυτή που δεν κατάφερε να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής ήταν η Σίτι, με τον εν λόγω οπαδό να βλέπει από κοντά την αγαπημένη του ομάδα να... σκοντάφτει ενάντια στην Μπόρνμουθ και να στέλνει συστημένο τον τίτλο στο Emirates! Αναμενόμενα, οι εικόνες έκαναν τον γύρο του διαδικτύου...