Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, στην συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα της Μάντσεστερ Σίτι με την Νιούκαστλ, τα «έβαλε» με το VAR για την ακύρωση του δεύτερου γκολ του Αντουάν Σεμένιο.

Η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται μία ανάσα από τον τελικό του Carabao Cup, έπειτα από την εκτός έδρας νίκη της κόντρα στην Νιούκαστλ με 0-2. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «Πολιτών», ο Αντουάν Σεμένιο.

Ο Γκανέζος εξτρεμ, πέτυχε το πρώτο γκολ του αγώνα στο 53 λεπτό, ενώ είχε συμμετοχή και στο δεύτερο τέρμα που πέτυχε ο Τσερκί στο 90+8. Μάλιστα ο 26χρόνος διεθνής βρήκε δίχτυα για δεύτερη φορά στο 63', με το γκολ να ακυρώνεται ως Offside, έπετια από την παρέμβαση του VAR.

Ο προπονητής της Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα στην συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, καταφέρθηκε μεταξύ άλλων κατά της διαιτησίας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως δεν καταλαβαίνει γιατί το VAR δεν μέτρησε ένα τέτοιο γκολ, την στιγμή που στο ίδιο γήπεδο πριν από μερικές εβδομάδες το VAR τους στέρησε ένα πεντακάθαρο πέναλτι και την δυνατότητα να διεκδικήσουν κάτι από το παιχνίδι.

«Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Θα ήθελα πραγματικά να μάθω γιατί, στον αγώνα της Premier League εναντίον της Νιούκαστλ, που χάσαμε με 2-1, στο 60ό λεπτό και ενώ το σκορ ήταν στο 0-0, υπήρξε ένα καθαρό πέναλτι από τον Σαρ στον Φιλ Φόντεν που δεν ελήφθη καν υπόψη από το VAR».

«Και στο 20ό λεπτό (σήμερα), υπάρχει ένα απίστευτο πέναλτι για σουτ του Τζέρεμι Ντοκού, που κατέληξε στο χέρι του Τιό, αλλά και πάλι το VAR δεν επενέβη. Επιπλέον σήμερα, τέσσερις άνθρωποι δεν μπορούσαν να αποφασίσουν αν θα μετρήσουν το γκολ επειδή η γραμμή ήταν, δεν ξέρω, αλλά το δεύτερο γκολ που σημείωσε η Νιούκαστλ στον αγώνα πρωταθλήματος ήταν τέλειο. Η γραμμή ήταν τέλεια», προσέθεσε ειρωνικά ο Καταλανός τεχνικός

“Today, four people were not able to decide,” @ManCity manager Pep Guardiola speaks after VAR ruled out Antoine Semenyo’s second goal in their #CarabaoCup first leg semi-final win over Newcastle United at St James’ Park.



January 14, 2026

«Είπα κάτι όταν χάσαμε με 2-1 σε αυτό το γήπεδο; Όχι. Είπα κάτι όταν, στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας εναντίον της Κρίσταλ Πάλας, ο Χέντερσον δεν πήρε κόκκινη κάρτα μετά από 30 ή 40 λεπτά; Όχι. Αλλά δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα. Πριν από δέκα χρόνια, όταν χάναμε ημιτελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις ή στο πρωτάθλημα, δεν έλεγα ποτέ τίποτα. Αλλά, έλα τώρα, στο ίδιο γήπεδο, τι συνέβη; Το VAR έπρεπε να παρέμβει. Δείτε τι συνέβη στο 60ό και στο 20ό λεπτό (σε αυτά τα παιχνίδια). Δείτε τα δύο πέναλτι, που δεν δόθηκαν. Το να κερδίζαμε εδώ στο πρωτάθλημα με 1-0 ή 2-0 θα είχε τεράστια διαφορά για εμάς», συνέχισε.

«Ευχαριστώ τη Νιούκαστλ. Μπορώ να πω ότι άξιζε να κερδίσει τον αγώνα της Premier League. Αλλά γιατί δεν παρενέβη το VAR σε αυτά τα δύο παιχνίδια; Και σήμερα χρειάστηκαν περισσότερα από έξι λεπτά για να ακυρώσουν αυτό το γκολ και δεν μπορέσαμε καν να διαφωνήσουμε με τον διαιτητή. Αλλά πιστεύω θα με καλέσουν. Θα θέλουν να μου το εξηγήσουν», κατέληξε ο 54χρόνος προπονητής.