Ο λόγος που το γκολ του Βιρτς μέτρησε παρά την παραδοχή του πως «ήμουν σίγουρος πως ήταν οφσάιντ»
Το ημιαυτόματο οφσάιντ ήρθε στους ποδοσφαιρικούς αγώνες, προκειμένου να μειώσει ακόμα περισσότερο τα ανθρώπινα λάθη και τις αδικίες, όμως ακόμα και τώρα υπάρχουν κενά... Το εντυπωσιακό στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι πως αυτά αφορούν ένα πρωτάθλημα όπως της Premier League, όπως είδαμε στο χθεσινό Φούλαμ-Λίβερπουλ που έληξε ισόπαλο 2-2 με δύο τέρματα στις καθυστερήσεις.
Μιλάμε φυσικά για το γκολ του Φλοριαν Βιρτς, με το οποίο οι «κόκκινοι» ισοφάρισαν σε 1-1. Ο 22χρονος Γερμανός τη στιγμή που παίρνει την μπάλα από τον Μπράντλεϊ φαίνεται να είναι εκτεθειμένος για αυτό και μόλις σκόραρε δεν πανηγύρισε. «Ήμουν σίγουρος πως ήταν οφσάιντ», παραδέχθηκε μετά το τέλος του αγώνα. Ωστόσο, μετά την εξέταση της φάσης από το VAR και με την χρήση του ημιαυτόματου οφσάιντ, το γκολ μέτρησε κανονικά, με αποτέλεσμα η Λίβερπουλ να φέρει στα ίσια το παιχνίδια.
I still think that Wirtz goal is offside 😬 pic.twitter.com/qgirRQ0cIsJanuary 4, 2026
Το κενό στο αγγλικό ημιαυτόματο οφσάιντ
Τι είχε πραγματικά συμβεί στην φάση που ακόμα και οι δημοσιογράφοι που περιέγραφαν τον αγώνα, εκτίμησαν πως δεν θα μετρήσει το γκολ; Η απάντηση κρύβεται σε ένα... κενό τεχνολογίας που υπάρχει στο αγγλικό σύστημα του ημιαυτόματου οφσάιντ, το οποίο είναι διαφορετικό από αυτό που χρησιμοποιείται σε άλλες διοργανώσεις, όπως το Champions League.
Όπως ανέφερε το έγκυρο BBC τον περασμένο Νοέμβριο με αφορμή ανάλογα περιστατικά στα παιχνίδια της Νιούκαστλ με την Μάντσεστερ Σίτι και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Μπέρνλι, το σύστημα της Premier League έχει ένα περιθώριο ανοχής 5 εκατοστών, το οποίο κατά κάποιο τρόπο αντιστοιχεί στο πάχος της γραμμής που κρίνεται αν ένας παίκτης είναι οφσάιντ ή όχι.
Clear offside.
Even PGMOL feels bad for Wirtz. 🤦♂️ pic.twitter.com/cXemYFmpcS— EPL Bible (@EPLBible) January 4, 2026
Ο αντίστοιχος αριθμός στο σύστημα που χρησιμοποιείται στο Champions League, περιορίζεται στα χιλιοστά. Κάτι που σημαίνει οτι η ακρίβειά του είναι κατά πολύ μεγαλύτερη και σχεδόν εξαφανίζει το περιθώριο λάθους.
Το συνέβη στο γκολ του Βιρτς
Στην περίπτωση του Φλοριαν Βιρτζ λοιπόν, η Daily Mail αναφέρει πως η ακύρωση του αρχικού οφσάιντ, οφείλεται σε αυτό το λόγο. Επειδή λοιπόν, όπως επικαλείται το Βρετανικό site, το πόδι του Γερμανού ήταν μέσα σε αυτά τα 5 εκατοστά. Παράλληλα, υπάρχουν διαμαρτυρίες πως το πόδι του βρίσκεται στον αέρα στο «πάγωμα» της φάσης, ενώ πραγματικά πατούσε στον αγωνιστικό χώρο.
Well this has absolutely ruined the validity of semi-automated offside.— FPL Mikel (@FPLMikel) January 4, 2026
Wirtz very evidentially offside, yet the semi-automated system has his foot incorrectly in the air and not in the same position? @FA_PGMOL pic.twitter.com/S8N2KQvuH6
