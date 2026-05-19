Η Μπόρνμουθ κράτησε στο 1-1 τη Μάντσεστερ Σίτι, με την Άρσεναλ να κατακτά και μαθηματικά το πρωτάθλημα της Premier League! Οριστικά στην Ευρώπη για πρώτη φορά τα Κεράσια.

Η αναμονή 22 ετών έφτασε στο τέλος της μέσω... Μπόρνμουθ! Η ομάδα του Άντονι Ιραόλα έμεινε στο 1-1 με τη Μάντσεστερ Σίτι και εξασφάλισε την πρώτη ευρωπαϊκή έξοδο της ιστορίας της, στέφοντας παράλληλα την Άρσεναλ πρωταθλήτρια Αγγλίας για πρώτη φορά μετά το 2004 και 14η συνολικά!

Η πρώτη καλή στιγμή στο ματς ανήκε στους φιλοξενούμενους, με τον Πέτροβιτς να σταματά εύκολα το συρτό σουτ του Ντοκού στο πέμπτο λεπτό. Στο 12', ο Σεμένιο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα αλλά το γκολ του ακυρώθηκε ορθώς για οφσάιντ, με τον Ντοκού να απειλεί εκ νέου αλλά να αστοχεί στο 27'. Εντέλει, το γκολ ήρθε για τους γηπεδούχους, με τον Τρουφέ να τροφοδοτεί τον Κρουπί και εκείνον να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει Ντοναρούμα με υπέροχο πλασέ, ανοίγοντας το σκορ στο 39ο λεπτό!

Οι Πολίτες άγγιξαν την ισοφάριση με το καλησπέρα στο δεύτερο μέρος, με τον Ο'Ράιλι να βγαίνει τετ α τετ αλλά να βλέπει τον Πέτροβιτς να τον σταματά στο 46'. Η απάντηση από πλευράς Μπόρνμουθ ήρθε στο 52', με τον Ντοναρούμα να αποκρούει την προβολή του Εβανίλσον από πλεονεκτική θέση. Τα Κεράσια έφτασαν κοντά σε δεύτερο τέρμα στο 62' όμως το δυνατό σουτ του Ράγιαν από κοντά κατέληξε στο δοκάρι, με τον ίδιο παίκτη να γυρίζει επικίνδυνα την μπάλα από τα δεξιά αλλά να βρίσκει σε ετοιμότητα τον τερματοφύλακα της Σίτι.

Η ώρα περνούσε και οι παίκτες του Πεπ Γκουαρδιόλα δεν μπορούσαν να βρουν το γκολ που θα τους έβαζε ξανά στο ματς, με τους γηπεδούχους αντιθέτως να έχουν μεγάλες ευκαιρίες με τον Μπρουκς, τον οποίον σταμάτησαν κατά σειρά Ντοναρούμα (89') και δοκάρι (90'). Εντέλει, το δυνατό σουτ του Χάαλαντ στο 90+5' μετά το δοκάρι του Ρόδρι διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, με το 1-1 να μην είναι αρκετό στη Σίτι, που τερμάτισε δεύτερη!