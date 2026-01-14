Ο Σεμένιο βρήκε δίχτυα για δεύτερο σερί ματς με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι, η οποία επικράτησε 2-0 επί της Νιούκαστλ και πήρε προβάδισμα για τον τελικό του League Cup!

Η απόσβεση των 70 εκατομμυρίων ευρώ που ξόδεψε πριν από λίγες ημέρες η Μάντσεστερ Σίτι για να τον αποκτήσει έχει ξεκινήσει από τις πρώτες του συμμετοχές. Κι αν το πρώτο γκολ που πέτυχε απέναντι στην Έξετερ δεν έλεγε και πολλά λόγω της δυναμικής του αντιπάλου, εκείνο που ακολούθησε απέναντι στη Νιούκαστλ δεδομένα θα χάρισε πολλά περισσότερα χαμόγελα στους φίλους των Citizens. Με τον Αντουάν Σεμένιο άλλωστε να ανοίγει το δρόμο της νίκης με δικό του γκολ, η Σίτι επικράτησε 2-0 επί της Νιούκαστλ στο «St James Park» κι απέκτησε προβάδισμα για πρόκριση στον τελικό του League Cup ενόψει της ρεβάνς στο «Έτιχαντ» στις 4 Φεβρουαρίου.

Αν και το ματς ξεκίνησε με υποσχόμενο ρυθμό και τεράστια χαμένη ευκαιρία της Νιούκαστλ με άστοχο τελείωμα του Ουισά στο τετ-α-τετ (5΄), το ημίχρονο κύλησε χωρίς αξιοσημείωτες φάσεις και με ένα τέμπο που εξυπηρετούσε την ισορροπία. Μετά την ανάπαυλα ωστόσο ο ρυθμός άλλαξε με καταιγισμό ευκαιριών στα πρώτα λεπτά. Στο 50΄συγκεκριμένα οι γηπεδούχοι σημάδεψαν δυο φορές το δοκάρι εντός μερικών δευτερολέπτων, όταν αρχικά ο Ουισά βρήκε το οριζόντιο με ψηλοκρεμαστή κεφαλιά και στην επαναφορά το μακριό σουτ του Γκιμαράες τράνταξε το κάθετο σίδερο του Πόουπ.

Κι αφού η τύχη της γύρισε την πλάτη, η Σίτι την τιμώρησε τέσσερα λεπτά αργότερα. Όταν ο Ντοκού έκανε το γύρισμα στην καρδιά της άμυνας και ο Σεμενιό έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα από κοντά για το 1-0. Εννιά λεπτά αργότερα μάλιστα ο Γκανέζος σκόραρε ξανά με το γόνατο μετά από εκτέλεση κόρνερ, όμως το γκολ ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR για επιρροή του εκτεθειμένου Χάαλαντ.

Η Νιούκαστλ ανέβηκε στα τελευταία λεπτά, απείλησε στο 90΄+4΄με τον Βολτεμάντε, αλλά στο τέλος πλήρωσε το ρίσκο της. Στο 90΄+8΄συγκεκριμένα κι έπειτα από όμορφο συνδυασμό των Σεμένιο-Αΐτ Νουρί-Τσερκί, ο τελευταίος πλάσαρε από το ύψος του πέναλτι για το τελικό 2-0.

Νιούκαστλ (Έντι Χάου): Πόουπ, Μέρφι, Τιαό, Μπότμαν, Χολ, Γκιμαράες (87΄Τρίπιερ), Μάιλι, Ζοέλιντον, Γκόρντον (69΄Ελάνγκα), Ράμσεϊ (69΄Τονάλι), Ουισά (69΄Βολτεμάντε)

Μάντσεστερ Σίτι (Πεπ Γκουαρδιόλα): Τράφορντ, Νούνιες (62΄Λιούις), Κουσάνοφ, Αλέιν, Ακέ (88΄Αΐτ-Νουρί), Μπερνάρντο Σίλβα, Ο΄Ράιλι (61΄Ρόδρι), Σεμένιο, Φόντεν (62΄Ρέιντερς), Ντοκού (77΄Τσερκί), Χάαλαντ

