Παίκτες, αντίπαλοι, προπονητές και σπουδαίες προσωπικότητες από τον χώρο του ποδοσφαίρου, έστειλαν το δικό τους μήνυμα στον Λιονέλ Μέσι και φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτούς ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Λιονέλ Μέσι έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι με την Αργεντινή, σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα.

Οι συμπαίκτες του τον αποχαιρέτησαν με δάκρυα στα μάτια, ενώ σειρά πήραν όσοι είχαν συνεργαστεί μαζί του, οι αντίπαλοί του, αλλά και αυτοί που τον θαύμαζαν.

Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο «αιώνιος» αντίπαλός του, σχολίασε το αποχαιρετιστήριο post του Μέσι, γράφοντας ένα όμορφο μήνυμα, εκφράζοντας παράλληλα τον μεγάλο σεβασμό του προς τον Αργεντινό σταρ.

Το μήνυμα του Ρονάλντο:

«Λέο, τόσα χρόνια υπερασπιζόμενος τα χρώματα της χώρας σου δημιούργησες μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Έχεις όλο τον σεβασμό μου για όσα κατάφερες με την Αργεντινή. Μια αγκαλιά».