Λιονέλ Μέσι: Έβαλε τα κλάματα για την υποδοχή των Αργεντίνων
Η Αργεντινή υποδέχεται σε λίγη ώρα το Μπενίν (02:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, live από το Gazzetta), με τον Λιονέλ Μέσι να ετοιμάζεται να φορέσει για τελευταία φορά το εθνόσημο στο στήθος.
Μία μεγάλη γιορτή έχει ήδη στηθεί στο Μονουμεντάλ, με τον Pulga, που νωρίτερα ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτωρ από το πανεπιστήμιο του Μπουένος Άιρες, να λυγίζει και να βάζει τα κλάματα όταν αντίκρισε χιλιάδες συμπατριώτες του να υποδέχονται το πούλμαν των δευτεραθλητών κόσμου...
Messi llorando saluda a la gente. No vas a ver nada más emocionante hoy. https://t.co/3J0z23BN1d— Sebastián Davidovsky (@vidusky) October 6, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.