Λιονέλ Μέσι: Έβαλε τα κλάματα για την υποδοχή των Αργεντίνων

Λιονέλ Μέσι: Έβαλε τα κλάματα για την υποδοχή των Αργεντίνων

Γιάννης Πολιάς
Λιονέλ Μέσι: Έβαλε τα κλάματα για την υποδοχή των Αργεντίνων

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Ο Λιονέλ Μέσι έβαλε τα κλάματα βλέποντας χιλιάδες συμπατριώτες του να υποδέχονται το πούλμαν της Αργεντινής ενόψει του τελευταίου του αγώνα με την Αλμπισελέστε.

Η Αργεντινή υποδέχεται σε λίγη ώρα το Μπενίν (02:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, live από το Gazzetta), με τον Λιονέλ Μέσι να ετοιμάζεται να φορέσει για τελευταία φορά το εθνόσημο στο στήθος.

Μία μεγάλη γιορτή έχει ήδη στηθεί στο Μονουμεντάλ, με τον Pulga, που νωρίτερα ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτωρ από το πανεπιστήμιο του Μπουένος Άιρες, να λυγίζει και να βάζει τα κλάματα όταν αντίκρισε χιλιάδες συμπατριώτες του να υποδέχονται το πούλμαν των δευτεραθλητών κόσμου...

     

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