Ο προπονητής του Μπενίν εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του, αναφορικά με τη συμπεριφορά των Αργεντίνων στο τελευταίο ματς του Λιονέλ Μέσι.

Το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέσι με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής, εκτός από συγκίνηση, γκολ και στεναχώρια, φαίνεται πως είχε και ορισμένα... παρατράγουδα, κυρίως μετά τη λήξη της σπουδαίας βραδιάς στο κατάμεστο «Μονουμεντάλ».

Αυτό άλλωστε αποτυπώθηκε και από ένα περίεργο στιγμιότυπο αμέσως μετά το φινάλε του φιλικού με το Μπενίν (3-0), όταν ένας ποδοσφαιριστής των Αφρικανών πλησιάσε τον Μέσι για μια selfie και εκείνος αμήχανα του είπε «Μετά». Τα όσα ακολούθησαν όμως είναι... χειρότερα.

Σύμφωνα με τον προπονητή της Αφρικανικής χώρας, που παραχώρησε δηλώσεις στο RMC, η φιλοξενία των Αργεντίνων δεν ήταν και η καλύτερη. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο Γκέρνοτ Ρορ, δεν επετράπη σε κανέναν να πλησιάσει τα αποδυτήρια της Αλμπισελέστε ή να βγάλει κάποια αναμνηστική φωτογραφία με τον Μέσι.

Μάλιστα, οι Αργεντίνοι ποδοσφαιριστές δεν αντάλλαξαν καν φανέλες με εκείνους του Μπενίν, ενώ ο τεχνικός των φιλοξενούμενων έπρεπε να βάλει μεσάζοντα τον Σκαλόνι για να πάρει μια υπογραφή από τον Pulga.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που γινόμαστε μέρος της ιστορίας, ειδικά για έναν θρύλο του ποδοσφαίρου όπως ο Λιονέλ Μέσι. Και το να παίξουμε αυτόν τον αγώνα στο στάδιο Μονουμεντάλ ήταν μια εξαιρετική εμπειρία για τους νεαρούς παίκτες μου.

Το μόνο αρνητικό ήταν ότι οι Αργεντινοί δεν έδωσαν τίποτα στους παίκτες μας. Ούτε καν μια φωτογραφία. Θέλαμε να ανταλλάξουμε φανέλες, αλλά δεν πήραμε ούτε μία. Δεν μας άφηναν καν να πλησιάσουμε στη φυσούνα. Η ασφάλεια έδιωχνε τους πάντες. Κάποιοι παίκτες είχαν μάλιστα μαζί τους φανέλες για να τις ανταλλάξουν με άλλους (Αργεντινούς) παίκτες. Προσπαθήσαμε τα πάντα, αλλά μάταια.

Κατάφερα να δώσω τη φανέλα του Μέσι από το 2018 (την οποία ο Αργεντινός αστέρας είχε υπογράψει για μένα μετά από αγώνα εναντίον της Νιγηρίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο) στον προπονητή (Λιονέλ Σκαλόνι). Του ζήτησα να τη υπογράψει και στη συνέχεια μου την επέστρεψε. Περίμενα μισή ώρα, αλλά δεν είναι και τόσο σημαντικό».