Πουέρτα: Έγινε «ροντέο» στο φινάλε του Κολομβία - Μεξικό, μπήκε στη μέση ο Πινέδα
Με άρωμα Ελλάδας διεξήχθη η φιλική αναμέτρηση της Κολομβίας κόντρα στο Μεξικό, με τις δύο ομάδες να έρχονται ισόπαλες (1-1). Ωστόσο ένας άλλος λίγος είναι αυτός που θα θυμούνται το ματς και όχι οι δοκιμές των προπονητών....
Συγκεκριμένα λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης ένας παίκτης που πρόσφατα έπιασε Λιμάνι... ο Γκουστάβο Πουέρτα πιάστηκε στα χέρια με ποδοσφαιριστές από το Μεξικό. Ο 23χρονος παίκτης του Ολυμπιακού ήταν πολύ νευριασμένος μετά από μαρκάρισμα του Φιντάλγκο και πήρε την μπάλα πολλούς παίκτες από την Ελ Τρι. Στο «ματς» αυτό μπήκε και Γκονζάλες και τα πράγματα δεν ηρεμούσαν.
Έτσι επενέβει λίγο πριν την εκπνοή του χρόνου και συγκεκριμένα στο 93' ο άλλοτε παίκτης της ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα, και κατάφερε να κατεβάσει τους τόνους πριν η κατάσταση ξεφύγει για τα καλά.
🇨🇴 1-1 🇲🇽, al final del partido Gustavo Puerta y Álvaro Fidalgo protagonizaron un tenso momento, que pudo haber terminado de otra manera, pero el árbitro Guido Gonzales decidió dar por finalizado el encuentro pic.twitter.com/M2CdxmfWg2— Lucho Tricolor (@LuchoTricolorOf) September 27, 2026
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