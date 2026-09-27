Πουέρτα: Έγινε «ροντέο» στο φινάλε του Κολομβία - Μεξικό, μπήκε στη μέση ο Πινέδα

Μάρθα Χωριανοπούλου
Πουέρτα: Έγινε «ροντέο» στο φινάλε του Κολομβία - Μεξικό, μπήκε στη μέση ο Πινέδα

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Χαμός έγινε στο Κολομβία-Μεξικό με τον Πουέρτα του Ολυμπιακού να πιάνεται στα χέρια και τον Πινέδα να ρίχνει τους τόνους.

Με άρωμα Ελλάδας διεξήχθη η φιλική αναμέτρηση της Κολομβίας κόντρα στο Μεξικό, με τις δύο ομάδες να έρχονται ισόπαλες (1-1). Ωστόσο ένας άλλος λίγος είναι αυτός που θα θυμούνται το ματς και όχι οι δοκιμές των προπονητών....

Συγκεκριμένα λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης ένας παίκτης που πρόσφατα έπιασε Λιμάνι... ο Γκουστάβο Πουέρτα πιάστηκε στα χέρια με ποδοσφαιριστές από το Μεξικό. Ο 23χρονος παίκτης του Ολυμπιακού ήταν πολύ νευριασμένος μετά από μαρκάρισμα του Φιντάλγκο και πήρε την μπάλα πολλούς παίκτες από την Ελ Τρι. Στο «ματς» αυτό μπήκε και Γκονζάλες και τα πράγματα δεν ηρεμούσαν.

Έτσι επενέβει λίγο πριν την εκπνοή του χρόνου και συγκεκριμένα στο 93' ο άλλοτε παίκτης της ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα, και κατάφερε να κατεβάσει τους τόνους πριν η κατάσταση ξεφύγει για τα καλά.


 
     

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