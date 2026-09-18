Το άγνωστο παρασκήνιο με την περίπτωση του Μουαντλιμαντζί και τη σύνδεσή του με τον Γκονζάλες

Ο Αλέξης Βιρβίλης γράφει στο blog του στο Gazzetta για τον Μάριους Μουαντιλμαντζί, το όνομα του οποίου δεν εμφανίστηκε εντελώς ξαφνικά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου λόγω του τραυματισμού του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο Μάριους Μουαντιλμαντζί δεν είναι μία περίπτωση που εμφανίστηκε από το πουθενά στο προσκήνιο του Ολυμπιακού μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Η άφιξη του Αφρικανού επιθετικού στο λιμάνι μπορεί να συνδέθηκε χρονικά με το σοκ στον Πανθεσσαλικό, όμως η ιστορία του με τους «ερυθρόλευκους» είχε ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα.

Στον Ολυμπιακό γνώριζαν πολύ καλά το όνομά του και, κυρίως, είχαν εικόνα για τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά. Ο Μουαντιλμαντζί είχε συμπεριληφθεί στη short list των επιθετικών που εξετάζονταν από τους Πειραιώτες σε μία περίοδο κατά την οποία είχε ανοίξει για τα καλά η συζήτηση για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης. Δεν ήταν, δηλαδή, ένας ποδοσφαιριστής που προτάθηκε την τελευταία στιγμή και μπήκε απλώς στο τραπέζι επειδή προέκυψε μία έκτακτη ανάγκη.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το όνομά του βρισκόταν ανάμεσα σε τρεις-τέσσερις περιπτώσεις φορ που είχαν ξεχωρίσει οι άνθρωποι του Ολυμπιακού.

Η συγκεκριμένη διαδικασία εξελισσόταν παράλληλα με την προσπάθεια για την απόκτηση του Αρμάντο Γκονζάλες από την Τσίβας. Εκείνη την περίοδο, μάλιστα, η Σάμσουνσπορ εξακολουθούσε να κρατά ψηλά τον πήχη των απαιτήσεών της για τον Μουαντιλμαντζί, ζητώντας ποσό που έφτανε περίπου στα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Ολυμπιακός είχε μπροστά του διαφορετικές επιλογές και τελικά αποφάσισε να προχωρήσει με τον Γκονζάλες. Η υπόθεση του Μεξικανού προχώρησε, οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια και ο επιθετικός της Τσίβας πήρε τον δρόμο για τον Πειραιά. Αυτό, όμως, δεν σήμαινε ότι ο Μουαντιλμαντζί διαγράφηκε από το μπλοκάκι των «ερυθρόλευκων».

Κάθε άλλο.

Το ενδιαφέρον είχε καταγραφεί και υπήρχε ήδη γνώση της περίπτωσής του. Μάλιστα, είχαν γίνει και κάποιες πρώτες επαφές από τον Αύγουστο, ενώ δεν αποκλείεται η συγκεκριμένη ιστορία να είχε αρχίσει να δουλεύεται ακόμη νωρίτερα. Ο Ολυμπιακός είχε φροντίσει λοιπόν να συγκεντρώσει πληροφορίες, να παρακολουθήσει την περίπτωσή του και να γνωρίζει τι μπορεί να δώσει ο επιθετικός από το Τσαντ.

Κάπου εδώ, όμως, έρχεται ο παράγοντας Ελ Κααμπί και αλλάζει τα δεδομένα. Ο σοβαρός τραυματισμός του Μαροκινού στον αγώνα με τον Βόλο δημιούργησε άμεσα ένα σημαντικό κενό στην επίθεση. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να κινηθεί ξανά για την απόκτηση επιθετικού και, σε αυτή τη συγκυρία, η περίπτωση του Μουαντιλμαντζί επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο. Αν δεν είχε χτυπήσει ο Ελ Κααμπί, ο Μουαντιλμαντζί θα συνέχιζε στη Σαμσούντα.

Ο παίκτης λοιπόν ήταν ήδη γνωστός, είχε εξεταστεί, υπήρχε προεργασία και οι «ερυθρόλευκοι» δεν χρειάστηκε να ξεκινήσουν από μηδενική βάση. Έτσι, μέσα σε περίπου είκοσι ημέρες από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Γκονζάλες, ο Μουαντιλμαντζί βρέθηκε κι αυτός στον Πειραιά.

Ο Ολυμπιακός είχε κάνει την προεργασία του. Ήξερε πόσα ζητούσε ο παίκτης, πόσα ζητούσαν οι Τούρκοι και πόσα ήθελε για προμήθεια ο ατζέντης του. Και όταν προέκυψε η ανάγκη, ενεργοποιήθηκε η περίπτωσή του. Μπορεί να έπιασε λιμάνι εξαιτίας του τραυματισμού του Ελ Κααμπί, αλλά σίγουρα δεν έφτασε στον Πειραιά ως ένας… άγνωστος που ξαφνικά τον ανακάλυψε τις πρώτες μέρες του φθινοπώρου ο Ολυμπιακός.