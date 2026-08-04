Ο ΟΦΗ ηττήθηκε από την Μπέρσοτ με 2-1 στο τέταρτο φιλικό στο πλαίσιο του βασικού σταδίου προετοιμασίας στην Ολλανδία, με τον Αϊτόρ να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ και τον Νικολάου να κάνει ντεμπούτο.

Θετικό δείγμα για τον ΟΦΗ για ένα ημίχρονο στην ήττα με 2-1 από την Μπέρσοτ, στο τέταρτο φιλικό (προπονητικού χαρακτήρα), συνολικής διάρκειας 70 λεπτών, που έδωσε η ομάδα της Κρήτης, στο πλαίσιο του βασικού σταδίου προετοιμασίας της στην Ολλανδία.

Ο Χρήστος Κόντης επέλεξε στο αρχικό σχήμα τον Λίλο στην εστία και τους Καινουργιάκη, Αποστολάκη στα δύο άκρα. Στο κέντρο της άμυνας αγωνίστηκαν οι Νικολάου (έκανε ανεπίσημο ντεμπούτο με τη φανέλα του ΟΦΗ), Πούγγουρας, Μαρινάκης, με τους Μπουχαλάκη και Κανελλόπουλο να παίρνουν θέση στη μεσαία γραμμή. Ρομάνο, Αϊτόρ και Θεοδοσουλάκης αποτέλεσαν την τριάδα στην επίθεση.

Ο ΟΦΗ κατάφερε, στην πρώτη καλή φάση που δημιούργησε, να ανοίξει το σκορ, όταν στο 11ο λεπτό ο Ρομάνο έκανε εξαιρετική κούρσα από την δεξιά πλευρά κι αφού πρώτα πρόλαβε τη μπάλα πριν περάσει την τελική γραμμή, σέντραρε στην «καρδιά» της αντίπαλης περιοχής, με τον Αϊτόρ να σηκώνεται πιο ψηλά απ’ όλους και με κεφαλιά να κάνει το 1-0.

Στο 47ο λεπτό η βελγική ομάδα έφτασε στην ισοφάριση όταν ο Μοχάμεντ με προβολή έστειλε τη μπαλα στα δίχτυα της εστίας του ΟΦΗ.Η Μπέρσοτ έκανε ανατροπή στιο 61ο λεπτό με δυνατό αριστερό σουτ του Κλάις μέσα από την περιοχή του ΟΦΗ και το 2-1 υπέρ των Βέλγων ήταν το σκορ που έμεινε ως το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

Στις 18:00 ώρα Ελλάδας οι Ομιλίτες θα δώσουν το τελευταίο του φιλικό, με αντίπαλο την Αλ Σαμάλ, στο οποίο ο Χρήστος Κόντης θα δώσει χρόνο συμμετοχής στους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές του. Θυμίζουμε ότι το φιλικό με αντίπαλο την ομάδα από το Κατάρ θα μεταδοθεί σε LIVE Streaming, μέσω του επίσημου καναλιού της ΠΑΕ στο Youtube.

Οι συνθέσεις

ΟΦΗ: Λίλο, Καινουργιάκης, Λαγουδάκης, Νικολάου, Πούγγουρας, Μαρινάκης, Κανελλόπουλος, Μπουχαλάκης, Ρομάνο (49′ Σιτμαλίδης), Aitor, Θεοδοσουλάκης.

Μπέρσοτ: Gies, Jordanov, Plat, Claes, Van Himbeec, Bustin, Lopes, Suma, Brahic, Lake.