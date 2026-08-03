Ο ΟΦΗ μπορεί να απέφυγε ομάδες της δυναμικής της Μπενφίκα και της Μπεσίκτας, όμως σε καμία περίπτωση η κλήρωση του δεν χαρακτηρίζεται ως εύκολη.

Ο ΟΦΗ, μετά από έξι χρόνια, μπήκε και πάλι σε κληρωτίδα της UEFA, καθώς πλέον γνωρίζει τους δύο υποψήφιους αντιπάλους του στην προσπάθειά του να κάνει ακόμα μία υπέρβαση και να προκριθεί στη League Phase του Europa League. Φυσικά, οι Κυπελλούχοι έχουν το «μαξιλαράκι» της συμμετοχής στο Conference League, όμως ο στόχος της ομάδας του Χρήστου Κόντη είναι ο χειμώνας να τους βρει στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, χωρίς αυτό, φυσικά, να είναι εύκολο.

Οι Κρητικοί απέφυγαν κάποια από τα πιθανά μεγαθήρια, όπως η Μπενφίκα και η Μπεσίκτας, ενώ πριν από τα υπογκρούπ υπήρχαν εξίσου δύσκολοι «υποψήφιοι», όπως η Ρέιντζερς και η Φερεντσβάρος. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει πως η κλήρωση δύναται να χαρακτηριστεί ως εύκολη.

Ο Χρήστος Κόντης και οι συνεργάτες του, στις συζητήσεις που είχαν με τους ποδοσφαιριστές μετά την κλήρωση, φρόντισαν να ξεκαθαρίσουν πως, παρόλο που η Μακάμπι Τελ Αβίβ και η ΤΣΣΚΑ Σόφιας δεν είναι τα ονόματα-φόβητρα, πρόκειται για πολύ ισχυρές ομάδες. Το γεγονός πως αμφότερες έχουν σε Ισραήλ και Βουλγαρία πάνω από 50 τίτλους και διαθέτουν τεράστια εμπειρία από ευρωπαϊκά παιχνίδια «μιλάει» από μόνο του...

Αξιοσημείωτο στοιχείο που καταδεικνύει τη δυσκολία της αποστολής του ΟΦΗ είναι η ετοιμότητα που θα έχει ο αντίπαλός του, όποιος κι αν είναι από τους δύο. Χαρακτηριστικό είναι πως, πριν από τα μεταξύ τους παιχνίδια, η Μακάμπι θα έχει ήδη δώσει τρία παιχνίδια: δύο ευρωπαϊκές νίκες επί της Σέριφ, με συνολικό σκορ 6-0, και τον θρίαμβο στο Super Cup επί της πρωταθλήτριας Χάποελ Μπερ Σεβά (3-1). Από την άλλη, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας έχει ήδη δύο απαιτητικά ματς με τη Μίντιλαντ, στα οποία πανηγύρισε ισάριθμες νίκες με συνολικό σκορ 3-0, ενώ πριν από το πρώτο ματς με τον ΟΦΗ θα έχει διεξαχθεί και η πρώτη αγωνιστική στη Βουλγαρία.

Από την πλευρά του, ο Όμιλος θα έχει στα «πόδια» του μόνο το Super Cup με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο Ηράκλειο, στις 12 Αυγούστου, οπότε η διαφορά ρυθμού και ετοιμότητας είναι ξεκάθαρη και το επιτελείο φρόντισε να την κάνει κατανοητή και στους ποδοσφαιριστές.

Τόσο για τον Χρήστο Κόντη όσο και για τους παίκτες του ΟΦΗ είναι πολύ σημαντικό το πρώτο ματς, που θα γίνει στο Ηράκλειο, και, όπως είναι λογικό, επιθυμούν να παίξουν σε ένα όσο το δυνατόν πιο γεμάτο Παγκρήτιο, ώστε να μπουν οι βάσεις ενόψει της ρεβάνς. Θυμιζουμε πως λόγω της ζήτησεις ο Όμιλος έδωσε παράταση μιας εβδομάδας στη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας.