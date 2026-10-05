ΑΕΚ: Ο Βιτάλις έδωσε φοβερή ασίστ για το 0-1 της Ουγγαρίας
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Ο Βιτάλις έβαλε τη σφραγίδα του στο γκολ της Ουγγαρίας επί της Ουκρανίας.
Πρωταγωνιστής για την εθνική του ομάδα είναι ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ Μίλαν Βιτάλις.
Ο 24χρονος Ούγγρος της ΑΕΚ ξεκίνησε στον αγώνα με την Ουκρανία, ο οποίος διεξάγεται στην Τρνάβνα της Σλοβακίας και στο 52' έβγαλε την ασίστ στον Τοθ για το 0-1 της Ουγγαρίας.
Δείτε την ασίστ του Βιτάλις και το γκολ
GOALLLLLLLLLLLLLLL 52' 🇺🇦 Ukraine 0:1 🇭🇺 Hungary ⚽ M. Toth 🎯 Vitalis https://t.co/qaWxWjwPwh— Accurate Football (@Accurate_Foot23) October 5, 2026
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