Ο Βιτάλις έβαλε τη σφραγίδα του στο γκολ της Ουγγαρίας επί της Ουκρανίας.

Πρωταγωνιστής για την εθνική του ομάδα είναι ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ Μίλαν Βιτάλις.

Ο 24χρονος Ούγγρος της ΑΕΚ ξεκίνησε στον αγώνα με την Ουκρανία, ο οποίος διεξάγεται στην Τρνάβνα της Σλοβακίας και στο 52' έβγαλε την ασίστ στον Τοθ για το 0-1 της Ουγγαρίας.

Δείτε την ασίστ του Βιτάλις και το γκολ