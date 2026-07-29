Ο Ζίνι αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο της φιλικής αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Σάμσουνσπορ, καθώς ένιωσε σφίξιμο στον οπίσθιο μηριαίο. Αποστολή στην Ολλανδία: Δημήτρης Βέργος

Με μια αλλαγή βγήκε η ΑΕΚ για το δεύτερο μέρος του φιλικού αγώνα με την Σάμσουνσπορ κι εκείνη ήταν αναγκαστική. Ο Ζίνι ένιωσε σφίξιμο στο οπίσθιο μηριαίο και ο Μάρκο Νίκολιτς τον αντικατέστησε με τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά.

Πλέον μένει να φανεί το μέγεθος του προβλήματος του διεθνή επιθετικού από την Ανγκόλα, ο οποίος νωρίτερα είχε και την ασίστ στο γκολ του Ελίασον.

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