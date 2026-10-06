Ο Κέρβιν Αριάγκα βρέθηκε στην αρχική ενδεκάδα της Ονδούρας στο ματς με την Τζαμάικα κι έπαιξε σε όλο το ματς.

Η Ονδούρα έμεινε στο 1-1 με την Τζαμάικα στην έδρα της για την 4η αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του πρωτάθλημα Εθνών του CONCACAF, με τον Κέρβιν Αριάγκα της ΑΕΚ να είναι βασικός.

Ο μέσος των «κιτρινόμαυρων», όχι μόνο αγωνίστηκε σε όλο το παιχνίδι και δεν βγήκε ως αλλαγή, αλλά έφερε μάλιστα και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Αυτή ήταν η 49η εμφάνισή του με τη φανέλα της εθνικής του ομάδας, έχοντας σκοράρει σκοράρει και τέσσερα γκολ.

Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής έχει πραγματοποιήσει έξι συμμετοχές μέχρι στιγμής τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της «Ένωσης».

Για την ιστορία, το σκορ στο ματς άνοιξε η Τζαμάικα με τον Κάμπελ στο 27' και η Ονδούρα ισοφάρισε με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και του Άρη, Λιούις Πάλμα στο 51'.