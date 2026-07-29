Ο Μάρκο Νίκολιτς θα παρατάξει στο φιλικό της ΑΕΚ με τη Σάμσουνσπορ τελείως διαφορετική ενδεκάδα σε σχέση με τα δύο τελευταία παιχνίδια.

Η ΑΕΚ στο πέμπτο της φιλικό παιχνίδι και δεύτερο του β' μισού του βασικού σταδίου προετοιμασίας των Πρωταθλητών θα αντιμετωπίσει τη Σάμσουνσπορ, σε αγώνα κεκλεισμένων των θυρών. Λιγότερο από μια ώρα πριν τη σέντρα έγινε γνωστή η αρχική ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

O Σέρβος τεχνικός του Δικεφάλου άλλαξε στο 100% τη σύνθεση της ομάδας του σε σχέση με τα προηγούμενα ματς με Τσβόλε και Χρόνιγκεν, θέλοντας να δώσει χρόνο και ευκαιρία σε ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί λιγότερο.

Ο Στρακόσα θα είναι στην εστία, στην πρώτη του συμμετοχή σε φιλικό ματς στη φετινή προετοιμασία, με τους Χριστακόπουλο, Γκεοργκίεφ, Βίντα και Πένραϊς μπροστά του, από τα δεξιά προς τα αριστερά. Μάνταλος - Σαχαμπό δίδυμο στα χαφ, Ελίασον - Κουτέσα εξτρέμ και ο Γκατσίνοβιτς θα είναι περιφερειακά του Ζίνι.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Στρακόσα - Χριστακόπουλος, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Πένραϊς - Ελίασον, Σαχαμπό, Μάνταλος, Κουτέσα - Γκατσίνοβιτς, Ζίνι

Η σύνθεση της ΑΕΚ στα δύο τελευταία φιλικά: Μπρινιόλι - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Ζούμπκοφ, Κάιρινεν, Μαρίν, Κοϊτά - Γιόβιτς, Βάργκα

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