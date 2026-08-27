Πήλιος: «Η ΑΕΚ ανεβαίνει επίπεδο, τεράστια η πρόκληση που έχουμε»

Όσα είπε ο Σταύρος Πήλιος για την κλήρωση της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League.

Αμέσως μετά την κλήρωση στη League Phase του Champions League, όπου η ΑΕΚ έμαθε τους οκτώ αντιπάλους της, ο Σταύρος Πήλιος μίλησε στην Cosmote TV.

«Θα ήθελα και την Άρσεναλ. Έτυχε η Σίτι, εντάξει. Πολύ ενδιαφέρουσα κλήρωση. Δεν υπάρχει μικρή ομάδα στο Champions League. Το πρόγραμμα το περίμενα λίγο καλύτερο από αυτό που βλέπω τώρα. Είναι πολλές οι μεγάλες ομάδες, αλλά από τη στιγμή που περάσαμε, θα είμαστε ανταγωνιστικοί, θα πάμε να δείξουμε τον καλύτερο εαυτό μας και να κυνηγάμε το αποτέλεσμα σε κάθε παιχνίδι», ανέφερε αρχικά και τόνισε για τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Το όνομα της Ρεάλ το λέει από μόνο του. Το να περιμένεις τη Ρεάλ εντός έδρας είναι κάτι μεγάλο. Έχει σημασία και για τον κόσμο και για την ιστορία της ομάδας. Να παίξει απέναντι στους καλύτερους του κόσμου είναι πολύ μεγάλο πράγμα».

Στη συνέχεια, ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ ανέφερε για την Ένωση: «Η ομάδα έχει δουλέψει πάρα πολύ για να είναι έτοιμη για τους ομίλους. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να κυνηγήσουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Θέλουμε να πάρουμε αποτελέσματα. Αυτός είναι ο στόχος μας, να είμαστε όσο ανταγωνιστικοί γίνεται».

Όσο για την πρόκριση επί της Λέφσκι, τόνισε: «Πολλά μου έμειναν από χθες. Για τον κόσμο, για τα παιδιά που τα δώσαμε όλα. Κάναμε κατάθεση ψυχής. Παίξαμε σαν να χάναμε από το πρώτο παιχνίδι και αυτό δείχνει το μέταλλο που έχουμε φτιάξει και πόσο μας έχουν βοηθήσει οι προσθήκες. Αυτή είναι μόνο η αρχή γιατί εξελισσόμαστε και θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι. Και εγώ θέλω να βελτιώνομαι και να δίνω στην ομάδα το 100% γιατί κάθε χρόνο η ΑΕΚ ανεβαίνει επίπεδο και αυτό φαίνεται με την παρουσία μας στο Champions League. Το κλαμπ κάνει την καλύτερη δουλειά. Σαν ομάδα δεν έχουμε ταβάνι και προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Πρέπει να είμαστε σε κάθε παιχνίδι ανταγωνιστικοί. Με την εμπειρία που έχουμε, με τους παίκτες που έχουμε και με αυτό που παίρνουμε από τον προπονητή μας θωρώ πως θα είμαστε ακόμα καλύτεροι φέτος».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις μεγάλες προκλήσεις που έχει μπροστά της η ΑΕΚ στη διοργάνωση: «Όταν βλέπεις όλες αυτές τις ομάδες που έχουν τέτοια ιστορία και τόσα τρόπαια, για μας είναι πολύ όμορφο. Για μας είναι τεράστια πρόκληση για να δείξουμε τι ομάδα είμαστε κι εμείς. Τα συναισθήματα και το μυαλό μας πρέπει να είναι προσγειωμένα γιατί το πρωτάθλημα είναι ο πρώτος μας στόχος, αλλά και να είμαστε ανταγωνιστικοί στο Champions League. Πιστεύω θα διαχειριστούμε καλά αυτό το Τρίτη – Κυριακή».

Όσο για το τι θα αφήσει ικανοποιημένο τον ίδιο: «Να είμαστε ανταγωνιστικοί. Στα όνειρα και στους στόχους κανείς δεν μπορεί να σου πει όχι. Κοιτάμε ψηλά, δεν κοιτάμε μακριά, αλλά κοιτάμε το τώρα και παιχνίδι με παιχνίδι».