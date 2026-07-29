ΑΕΚ: Με ποδήλατα η άφιξη για το φιλικό με τη Σάμσουνσπορ
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Οι παίκτες της ΑΕΚ έφτασαν στο προπονητικό για το φιλικό με τη Σάμσουνσπορ με ποδήλατα από το ξενοδοχείο τους. Αποστολή στο Άπελντορν: Δημήτρης Βέργος
Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σάμσουνσπορ στις 19:00 σε φιλική αναμέτρηση που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών στο προπονητικό κέντρο της Ένωσης στο Άπελντορν.
Η αποστολή της ΑΕΚ μια ώρα και κάτι πριν τη σέντρα έφτασε στο προπονητικό κέντρο με τους παίκτες και το τεχνικό τιμ να οδηγούν τα ποδήλατα τους από το ξενοδοχείο όπου διαμένουν.
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