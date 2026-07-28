Ο Φρανζ Μπρόρσον έλυσε τη συνεργασία του με τον ΑΠΟΕΛ και αναμένεται να γίνει κάτοικος Τρίπολης για λογαριασμό του Αστέρα AKTOR.

Ο Φρανζ Μπρόρσον «προβάρει» τη φανέλα του Αστέρα ΑΚΤΟR! Όπως είχε γίνει γνωστό από την Κύπρο, ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός δεν ήταν στα βασικά πλάνα του Νίκου Παπαδόπουλου στον ΑΠΟΕΛ και αναμένεται να γίνει κάτοικος Τρίπολης, καθώς έχει στα χέρια του πρόταση των Αρκάδων για διετές συμβόλαιο.

Πρόκειται για έμπειρο δεξιοπόδαρο αμυντικό, ύψους 1,86μ., ο οποίος είναι γνώριμος στα μέρη μας, καθώς τη σεζόν 2024-25 αγωνίστηκε στον Ατρόμητο, με τον οποίο έκανε 31 εμφανίσεις. Ο 30χρονος στόπερ ανδείχθηκε στη Μάλμε, ενώ πριν μετακομίσει στο Περιστέρι έπαιζε στον Άρη Λεμεσού.

Την περασμένη σεζόν ήταν βασικότατος στον ΑΠΟΕΛ, καθώς μέτρησε 29 εμφανίσεις και μία ασίστ.

Θυμίζουμε πως για το κέντρο της άμυνας του Αστέρα AKTOR έχουν αποκτηθεί ήδη οι Τζόρνταν Σίλβα και Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος, από την περασμένη σεζόν είναι μέλος της πρώτης ομάδας ο Δημήτρης Λάσκαρης, ενώ στην προετοιμασία στην Ολλανδία συμμετέχει και ο 18χρονος Δημήτρης Καράδαλης.

H ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ

«Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει ότι έχει καταλήξει σε αμοιβαία συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή Franz Brorsson για την ολοκλήρωση της μεταξύ μας συνεργασίας.

Ευχαριστούμε τον Franz για την προσφορά και τη συνεργασία του με την ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία τόσο στην επαγγελματική του πορεία όσο και στην προσωπική του ζωή».