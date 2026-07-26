Η ΑΕΚ ισοφάρισε σε 2-2 στο φιλικό παιχνίδι με την Τσβόλε στην Ολλανδία, με γκολ του Βάργκα έπειτα από συνεργασία του Μαρίν με τον Μάνταλο.

Η Τσβόλε ανέτρεψε το σκορ στο φιλικό παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ με δυο γκολ μέσα σε 5 λεπτά, όμως οι πρωταθλητές έβγαλαν αντίδραση, βελτιώθηκαν μετά την είσοδο των Μάνταλου - Ζίνι αντί των Κοϊτά - Ζούμπκοφ και βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης, με το γκολ Βάργκα.

Στο 68ο λεπτό ο Μαρίν έκανε φανταστικό 1-2 με τον Μάνταλο, ο Ρουμάνος σέντραρε και ο Ούγγρος φορ με κεφαλιά ισοφάρισε σε 2-2.

Θυμίζουμε πως ο Βάργκα είχε σκοράρει και στο πρώτο φιλικό του Δικεφάλου στην Ολλανδία κόντρα στη Ντε Γκράφσααπ.

Το γκολ του Βάργκα

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