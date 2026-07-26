Τσβόλε - ΑΕΚ: «Έκρυψαν» την μπάλα Μαρίν - Μάνταλος, 2-2 ο Βάργκα

Βασίλης Μπαλατσός
Τσβόλε - ΑΕΚ: «Έκρυψαν» την μπάλα Μαρίν - Μάνταλος, 2-2 ο Βάργκα

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η ΑΕΚ ισοφάρισε σε 2-2 στο φιλικό παιχνίδι με την Τσβόλε στην Ολλανδία, με γκολ του Βάργκα έπειτα από συνεργασία του Μαρίν με τον Μάνταλο.

Η Τσβόλε ανέτρεψε το σκορ στο φιλικό παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ με δυο γκολ μέσα σε 5 λεπτά, όμως οι πρωταθλητές έβγαλαν αντίδραση, βελτιώθηκαν μετά την είσοδο των Μάνταλου - Ζίνι αντί των Κοϊτά - Ζούμπκοφ και βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης, με το γκολ Βάργκα.

Στο 68ο λεπτό ο Μαρίν έκανε φανταστικό 1-2 με τον Μάνταλο, ο Ρουμάνος σέντραρε και ο Ούγγρος φορ με κεφαλιά ισοφάρισε σε 2-2.

Θυμίζουμε πως ο Βάργκα είχε σκοράρει και στο πρώτο φιλικό του Δικεφάλου στην Ολλανδία κόντρα στη Ντε Γκράφσααπ.

Δείτε Επίσης

ΑΕΚ - Ντε Γκράαφσαπ: Βάργκα και Ζούμπκοφ έκαναν το 2-0 για την Ένωση
image

Το γκολ του Βάργκα

 

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΔΙΕΘΝΗ ΦΙΛΙΚΑ Τελευταία Νέα