ΑΕΚ - Ντε Γκράαφσαπ: Βάργκα και Ζούμπκοφ έκαναν το 2-0 για την Ένωση

ΑΕΚ - Ντε Γκράαφσαπ: Βάργκα και Ζούμπκοφ έκαναν το 2-0 για την Ένωση

ΑΕΚ - Ντε Γκράαφσαπ: Βάργκα και Ζούμπκοφ έκαναν το 2-0 για την Ένωση

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Η ΑΕΚ στο ημίχρονο είναι μπροστά με 2-0 στο σκορ στο φιλικό με τη Ντε Γκράαφσαπ, με γκολ των Βάργκα και Ζούμπκοφ.

Η ΑΕΚ στο ημίχρονο προηγείται 2-0 της Ντε Γκράαφσαπ με γκολ του Βάργκα, αλλά και το πρώτο τέρμα, έστω και σε φιλικό του Ουκρανού εξτρέμ Ολεξάντρ Ζούμπκοφ.

Στο 38' ο Μάνταλος έφερε την μπάλα στην περιοχή, ο Βάργκα σηκώθηκε και με κεφαλιά βρήκε δίχτυα για την Ένωση.

Το 1-0 της ΑΕΚ

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Στο 45'+1' η ΑΕΚ έβγαλε εξαιρετική αντεπίθεση, ο Κοϊτά έδωσε στον Ζούμπκοφ και ο Ουκρανός άσος με πλασέ έγραψε το 2-0.

Το γκολ του Ζούμπκοφ

Νωρίτερα, στο 31', η ΑΕΚ απείλησε με τον Ούγγρο επιθετικό και στη συνέχεια ο Κοϊτά ζήτησε πέναλτι, αλλά ο διαιτητής δεν έδειξε την άσπρη βούλα, σε ένα φιλικό με έξι κίτρινες κάρτες στο πρώτο ημίχρονο!

@Photo credits: INTIME
     

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