ΑΕΚ - Ντε Γκράαφσαπ: Βάργκα και Ζούμπκοφ έκαναν το 2-0 για την Ένωση
Η ΑΕΚ στο ημίχρονο προηγείται 2-0 της Ντε Γκράαφσαπ με γκολ του Βάργκα, αλλά και το πρώτο τέρμα, έστω και σε φιλικό του Ουκρανού εξτρέμ Ολεξάντρ Ζούμπκοφ.
Στο 38' ο Μάνταλος έφερε την μπάλα στην περιοχή, ο Βάργκα σηκώθηκε και με κεφαλιά βρήκε δίχτυα για την Ένωση.
Το 1-0 της ΑΕΚ
Στο 45'+1' η ΑΕΚ έβγαλε εξαιρετική αντεπίθεση, ο Κοϊτά έδωσε στον Ζούμπκοφ και ο Ουκρανός άσος με πλασέ έγραψε το 2-0.
Το γκολ του Ζούμπκοφ
Νωρίτερα, στο 31', η ΑΕΚ απείλησε με τον Ούγγρο επιθετικό και στη συνέχεια ο Κοϊτά ζήτησε πέναλτι, αλλά ο διαιτητής δεν έδειξε την άσπρη βούλα, σε ένα φιλικό με έξι κίτρινες κάρτες στο πρώτο ημίχρονο!
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