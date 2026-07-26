Η Τσβόλε σημείωσε δύο γκολ κόντρα στην ΑΕΚ στο 51' και στο 56'.

Η Τσβόλε μπήκε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και σε πέντε λεπτά πέτυχε δύο γκολ εναντίον της ΑΕΚ, που είχε ανοίξει το σκορ με τον Κοϊτά.

Στο 51' ο Φαν ντερ Χαρ εκτέλεσε φάουλ, η μπάλα κόντραρε στον Ζούμπκοφ και κατέληξε στα δίχτυα του Μπρινιόλι για το 1-1.

Στο 56' ο Κόστονς έφυγε στην αντεπίθεση από τα αριστερά, κουβάλησε την μπάλα, πέρασε την μπάλα στον Ράιζιχερ, ο οποίος πλάσαρε τον Μπρινιόλι για το 2-1.