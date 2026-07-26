Τσβόλε - ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Δικεφάλου

Βασίλης Μπαλατσός
Τσβόλε - ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Δικεφάλου

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Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ στο φιλικό προετοιμασίας κόντρα στην Τσβόλε.

Η ΑΕΚ στο τέταρτο φιλικό της και πρώτο του δεύτερου μέρους του βασικού σταδίου προετοιμασίας της φιλοξενείται από την Τσβόλε της Eredivisie. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα του ματς (16:00) έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για τη βασική ενδεκάδα των πρωταθλητών.

Η Ένωση θα παραταχθεί σε διάταξη 4-4-2. O Μπρινιόλι θα είναι στην εστία, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο μπροστά τους. Κάιρινεν και Μαρίν δίδυμο στα χαφ, Κοϊτά - Ζούμπκοφ στα «φτερά» και Γιόβιτς - Βάργκα στην επίθεση.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Μπρινιόλι - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Ζούμπκοφ, Κάιρινεν, Μαρίν, Κοϊτά - Γιόβιτς, Βάργκα

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