Τσβόλε - ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Δικεφάλου
Η ΑΕΚ στο τέταρτο φιλικό της και πρώτο του δεύτερου μέρους του βασικού σταδίου προετοιμασίας της φιλοξενείται από την Τσβόλε της Eredivisie. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα του ματς (16:00) έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για τη βασική ενδεκάδα των πρωταθλητών.
Η Ένωση θα παραταχθεί σε διάταξη 4-4-2. O Μπρινιόλι θα είναι στην εστία, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο μπροστά τους. Κάιρινεν και Μαρίν δίδυμο στα χαφ, Κοϊτά - Ζούμπκοφ στα «φτερά» και Γιόβιτς - Βάργκα στην επίθεση.
Η σύνθεση της ΑΕΚ: Μπρινιόλι - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Ζούμπκοφ, Κάιρινεν, Μαρίν, Κοϊτά - Γιόβιτς, Βάργκα
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.