ΑΕΚ: Στο γήπεδο της Τσβόλε για το φιλικό η κιτρινόμαυρη αποστολή
Ημέρα φιλικού για την ΑΕΚ, η οποία στις 16:00 αντιμετωπίζει την Τσβόλε στην έδρα της για το τέταρτο φιλικό παιχνίδι της προετοιμασίας των κιτρινόμαυρων στην Ολλανδία.
Η κιτρινόμαυρη αποστολή αναχώρησε από το Άπελντορν και έφτασε στο MAC3 Park, έδρα της Τσβόλε, που απέχει ένα μισάωρο οδικώς από τη βάση της Ένωσης στην Ολλανδία.
Ο Μάρκο Νίκολιτς και οι παίκτες του έκαναν την αναγνωριστική τους βόλτα στον αγωνιστικό χώρο πριν το ζέσταμα, με τον Σέρβο τεχνικό να επιλέγει τους αναμενόμενους 11 που δεν είχαν κάνει προπόνηση το πρωί του Σαββάτου.
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