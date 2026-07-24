Η Κηφισιά είναι έτοιμη να ολοκληρώσει μια προσθήκη στη γραμμή κρούσης της, καθώς είναι κοντά στην απόκτηση του Άνχελο Σαγκάλ.

Η Κηφισιά είναι αρκετά δραστήρια στη μεταγραφική αγορά, έχοντας ολοκληρώσει 9 προσθήκες και η επόμενη κίνηση της θα είναι για την αναβάθμιση της γραμμής κρούσης. Ο εκλεκτός του Σεμπάστιαν Λέτο είναι ο Άνχελο Σαγάλ.

Πρόκειται γαι 33χρονο αριστεροπόδαρο Χιλιανό επιθετικό, ύψους 1,82μ., ο οποίος είναι 18 φορές διεθνής. Αγωνίζεται τόσο στα δύο άκρα όσο και στην κορυφή της επίθεσης, θέση στην οποία προορίζεται στα πλάνα του Σέμπα, καθώς ταιριάζει πλήρως στο πλάνο του Αργεντινού τεχνικού, όντας... πολυεργαλείο στην επίθεση.

Την προηγούμενη σεζόν ήρθε για πρώτη φορά στη μέρη μας για λογαριασμό της ΑΕΛ, με την οποία μέτρησε 31 εμφανίσεις, με απολογισμό 6 γκολ και 2 ασίστ, όντας από τους διακριθέντες σε μια άσχημη σεζόν για τους Βυσσινί.

Μεταξύ άλλων στην καριέρα του έχει παίξει σε Πατσούκα, Χουάρες, Ντενίζλισπορ, Γκαζιαμντέπ, Φερεντσβάρος και Απόλλωνα Λεμεσού, από τον οποίο πήγε στους Λαρισαίους.

Φυσικά οι μεταγραφές της Κηφισιάς δεν θα τελειώσουν στον Σαγάλ, καθώς αναμένται να αποκτηθούν τόσο αριστερό μπακ όσο και ακόμα ένας χαφ.