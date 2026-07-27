Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Κύπρο ο Αστέρας Τρίπολης έχει προφορική συμφωνία με τον Φρανζ Μπρόρσον.

Από την Κύπρο είχαν αποκαλύψει την προσπάθεια του Αστέρα AKTOR να αποκτήσει τον Φρανζ Μπρόρσον και όπως προκύπτει από το Νησί της Αφροδίτης οι Αρκάδες έχουν προφορική συμφωνία με τον Σουηδό στόπερ.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του «kerkida.net» ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός έχει συμφωνήσει προφορικά με την ομάδα της Τρίπολης για διετές συμβόλαιο και έχουν απομείνει τα τυπικά για να εξασφαλίσει την ελευθέρας του από το ΑΠΟΕΛ.

Πρόκειται για έμπειρο δεξιοπόδαρο αμυντικό, ύψους 1,86μ., ο οποίος είναι γνώριμος στα μέρη μας, καθώς τη σεζόν 2024-25 αγωνίστηκε στον Ατρόμητο, με τον οποίο έκανε 31 εμφανίσεις. Ο ποδοσφαιριστής ανδείχθηκε στη Μάλμε, ενώ πριν μετακομίσει στο Περιστέρι έπαιζε στον Άρη Λεμεσού.

Την περασμένη σεζόν ήταν βασικότατος στον ΑΠΟΕΛ, καθώς μέτρησε 29 εμφανίσεις και μία ασίστ.