Ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον νεαρό επιθετικό Γιώργο Χαραλαμπόγλου.

Όπως αναμενόταν, ο Γιώργος Χαραλαμπόγλου αποτελεί παρελθόν από τον Αστέρα AKTOR. Ο νεαρός επιθετικός δεν ήταν στα πλάνα του Γιώργου Αντωνόπουλου και οι δυο πλευρές συμφώνησαν κοινή συναινέσει να λύσουν το συμβόλαιο τους, το οποίο είχε ισχύ για ακόμα δυο χρόνια.

Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής μετακόμισε την περασμένη σεζόν από την Ουτρέχτη στον Τρίπολη και μέτρησε 15 εμφανίσεις, με ένα γκολ και μια ασίστ.

Θυμίζουμε πως στο γκρουπ των ποδοσφαιριστών των Αρκάδων που είναι εκτός πλάνων συμπεριλαμβάνονται οι Ρόμπερτ Ιβάνοφ, Ισιαγκά Σιλά, Νίκολα Σίπτσιτς και Γεβγένι Γιαμπλόνσκι.

Η ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Γιώργο Χαραλαμπόγλου.

Ευχαριστούμε τον Γιώργο Χαραλαμπόγλου για την παρουσία του και την προσφορά του στην ομάδα μας και τού ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική του καριέρα».