Ο Φεντερίκο Μακέντα υπέστη θλάση και δεν θα αγωνιστεί σε κανένα φιλικό παιχνίδι του Αστέρα AKTOR στην Ολλανδία.

Ο Φεντερίκο Μακέντα είναι ο άτυχος της προετοιμασίας του Αστέρα AKTOR. Ο Ιταλός φορ δεν αγωνίστηκε στα φιλικά παιχνίδια με VVCS και Μπέρχοστ, λόγω μιας ενόχλησης στο πόδι και από τον απεικονιστικό έλεγχο που υποβλήθηκε διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί θλάση.

Ο έμπειρος επιθετικός των Αρκάδων θα συνεχίσει τις επόμενες ημέρες με ατομικό πρόγραμμα αποκατάστασης και συνεπώς δεν θα αγωνιστεί στα επόμενα δύο φιλικά της ομάδας του, κόντρα σε Σπάρτα Ρότερνταμ και Ντε Χαανγκ. Η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες.

Θυμίζουμε πως αυτό το διάστημα είναι τραυματίας και ο Παναγιώτωης Δεληγιαννίδης, ο οποίος ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα στην περόνη και δεν ταξίδεψε στην Ολλανδία, ωστε να συνεχίσει αποθεραπεία στην Τρίπολη.

Οι Αρκάδες θα επιστρέψουν στη βάση τους στις 2 Αυγούστου.