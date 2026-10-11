Ολυμπιακός: Η 11άδα του Αλγκουαθίλ για το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ κατέληξε στους βασικούς 11 του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Η αρχική διάταξη των Πειραιωτών - που έχουν βασικούς τους Φορτούνη και Μάριους - θα είναι ως εξής: Ορτέγκα στο τέρμα, άμυνα με Τικνιζάν, Πιρόλα, Ρέτσο και Σάλιακα. Κέντρο με Φρόϊλερ και Πουέρτα και τριάδα πίσω από τον φορ Μάριους με Φορτούνη, Τσικίνιο και Ζότα.
Στον ερυθρόλευκο πάγκο είναι οι: Πόποβιτς, Σμαϊλοβιτς, Κάρμο, Σα, Ζέλσον, Γιάρεμτσουκ, Μπέϊλι, Πέντερσεν, Έσε Γκονζάλες, Μπρούνο και Ρόκα.
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