Ο Βάσκος προπονητής του Ολυμπιακού πήρε τις αποφάσεις του για το ντέρμπι με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ κατέληξε στους βασικούς 11 του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Η αρχική διάταξη των Πειραιωτών - που έχουν βασικούς τους Φορτούνη και Μάριους - θα είναι ως εξής: Ορτέγκα στο τέρμα, άμυνα με Τικνιζάν, Πιρόλα, Ρέτσο και Σάλιακα. Κέντρο με Φρόϊλερ και Πουέρτα και τριάδα πίσω από τον φορ Μάριους με Φορτούνη, Τσικίνιο και Ζότα.

Στον ερυθρόλευκο πάγκο είναι οι: Πόποβιτς, Σμαϊλοβιτς, Κάρμο, Σα, Ζέλσον, Γιάρεμτσουκ, Μπέϊλι, Πέντερσεν, Έσε Γκονζάλες, Μπρούνο και Ρόκα.