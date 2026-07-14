Ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού Ντάβιντε Καλάμπρια ένιωσε ενοχλήσεις στον μηνίσκο.

Ανησυχία στον Παναθηναϊκό για τον Ντάβιντε Καλάμπρια.

Ο 29χρονος δεξιός μπακ του τριφυλλιού στη σημερινή προπόνηση ένιωσε ενοχλήσεις στον έξω μηνίσκο. Ο Ιταλός ακραίος αμυντικός των πρασίνων θα υποβληθεί σε εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς.

Όπως ήταν λογικό, ο Καλάμπρια έμεινε εκτός αποστολής για το αυριανό (19:00) φιλικό με τη Ραπίντ στη Βιέννη. Η αποστολή αναχωρεί σήμερα και ο Καλάμπρια θα μείνει στην Αθήνα.

Φυσικά, με το συγκεκριμένο πρόβλημα στην παρούσα φάση θεωρείται και αμφίβολος για τον πρώτο αγώνα εκτός έδρας με την ουγγρική Πάκσι στις 23 Ιουλίου, για τον β' προκριματικό γύρο του Conference League.