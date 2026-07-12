Καλάμπρια στο Gazzetta: «Είμαι χαρούμενος στον Παναθηναϊκό, μου αρέσουν οι ιδέες του Νίστρουπ»

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια μίλησε στο Gazzetta για το φιλικό του Παναθηναϊκού με τη Γκρασχόπερ, τη νέα βερσιόν του "τριφυλλιού" και το μέλλον του στον Παναθηναϊκό.

Αμέσως μετά τη λήξη του φιλικού με τη Γκρασχόπερ, όπου ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 στο τρίτο κατά σειρά φιλικό του στη φετινή pre-season, σκοράροντας όλα τα τέρματά του στο δεύτερο μέρος του αγώνα, ο Ντάβιντε Καλάμπρια, που αγωνίστηκε βασικός, παραχώρησε δηλώσεις στο Gazzetta.

Εκείνος έκανε αρχικά ένα σχόλιο για το ματς, έπειτα μίλησε για την αλλαγή που υπάρχει στο ποδοσφαιρικό στυλ της ομάδας ενώ στο τέλος έδωσε και μία ξεκάθαρη απάντηση για το μέλλον του στους «πρασίνους», με τους οποίους έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο 29χρονος Ιταλός δεξιός μπακ βρέθηκε στην αρχική ενδεκάδα ενώ με την έναρξη του δευτέρου μέρους πέρασε στο αριστερό άκρο της άμυνας για να ξεκουραστεί και ο Κυριακόπουλος, όπου και παρέμεινε μέχρι το 73ο λεπτό που αποχώρησε ως αλλαγή, με τον νεαρό Μπινιάρη να περνάει στη θέση του.

Συμπερασματικά θεώρησε πως το «τριφύλλι» έκανε ένα καλό ματς, απλά στο πρώτο μέρος δεν τα κατάφερε καλά στο τελείωμα των φάσεων. Αυτό άλλαξε στο δεύτερο 45λεπτο και γι' αυτό η ομάδα του μπόρεσε τελικά να σκοράρει τρία γκολ.

«Ήταν ένα καλό παιχνίδι για μας. Στο πρώτο ημίχρονο δεν σκοράραμε, ίσως δεν κάναμε και τις καλύτερες επιλογές στις τελικές προσπάθειες ή τα καλύτερα τελειώματα. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι. Γι' αυτό και στο τέλος καταλήξαμε να βάλουμε και τρία γκολ.

Προσπαθούμε να καταλάβουμε τις νέες ιδέες του προπονητή μας. Πιστεύω πως θα είναι καλή σεζόν για μας».

Όσον αφορά το νέο ποδοσφαιρικό στυλ που έχει υιοθετήσει η ομάδα με την έλευση του Τζέικομπ Νίστρουπ και τα πρώτα δείγματα αυτού, ο Καλάμπρια ανέφερε πως του αρέσει και θεωρεί ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά μέχρι στιγμής.

«Είναι νωρίς, σίγουρα. Το κλαμπ όμως έχει υπογράψει καλούς παίκτες. Χρειαζόμαστε καλούς παίκτες για να κερδίσουμε τη λίγκα, γιατί αυτός είναι ο στόχος. Βέβαια και ο προπονητής έχει ωραίες ιδέες γύρω από το ποδόσφαιρο, μοντέρνες. Με πίεση ψηλά, με ένταση. Ας δούμε τι θα συμβεί, αλλά οκ εγώ είμαι χαρούμενος με το ποδόσφαιρο αυτό. Αισθάνομαι καλά και τα vibes είναι επίσης μια χαρά. Οπότε θα δούμε πως θα πάει».

Τέλος, εκείνος απάντησε και σε μία ερώτηση σχετικά με τη φημολογία που αναπτύχθηκε όλο το καλοκαίρι από την πατρίδα του με ομάδες από το πρωτάθλημα της Ιταλίας που ενδιαφέρονταν για κείνον και ξεκαθάρισε πως είναι χαρούμενος στην ομάδα.

Μάλιστα, εξήγησε πως έχει συζητήσει τόσο με το κλαμπ όσο και με τον προπονητή, οι οποίοι του διατράνωσαν την επιθυμία τους να συνεχίσουν μαζί κι έτσι κι εκείνος είναι απόλυτα ικανοποιημένος με το να βρίσκεται εδώ και να συμμετέχει στο εν εξελίξει πρότζεκτ.

«Ναι, είμαι χαρούμενος. Μίλησα με την ομάδα. Θα δούμε, γιατί προφανώς ποτέ δεν ξέρεις στο ποδόσφαιρο τι μπορεί να συμβεί, όλοι το ξέρουν αυτό. Εξαρτάται από πολλά πράγματα, το πρότζεκτ, την ομάδα κλπ. Μέχρι τώρα είμαι χαρούμενος.

Είμαι χαρούμενος και με τον προπονητή με τον οποίον μίλησα επίσης. Με θέλει εδώ και το κλαμπ το ίδιο, οπότε κι εγώ είμαι χαρούμενος εδώ, τα πηγαίνω καλά και είμαι συγκεντρωμένος στις υποχρεώσεις της ομάδας. Μέχρι τώρα πάντως είμαι χαρούμενος. Ελπίζω να συνεχίσω έτσι και το κλαμπ να καταφέρει να πετύχει τους στόχους του, που είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος».