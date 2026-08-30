Παναθηναϊκός: Στην προπόνηση του «τριφυλλιού» ο Γιάννης Αλαφούζος, με ποιους συναντήθηκε
Το «παρών» στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν από τον πρώτο αγώνα του στη φετινή Stoiximan Superleague κόντρα στον Λεβαδειακό εκτός έδρας την Δευτέρα (31/08-19:30) έδωσε ο μεγαλομέτοχος του «τριφυλλιού», Γιάννης Αλαφούζος.
Ο ισχυρός άνδρας των «πρασίνων» παρακολούθησε όλο το πρόγραμμα μαζί με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, Στέφανο Κοτσόλη. Πριν από απ' αυτό, είχε κατ' ιδίαν τόσο με κείνον όσο και με τον προπονητή της ομάδας, Τζέικομπ Νίστρουπ στις οποίες συζητήθηκαν εκτενώς όλα τα τρέχοντα θέματα της ομάδας.
Υπενθυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός δεν αγωνίστηκε την πρώτη αγωνιστική λόγω της αναβολής που πήρε με τη Κηφισιά εξαιτίας των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων με τη Χράντετς Κράλοβε κι έτσι τώρα θα κάνει πρεμιέρα κόντρα στους Βοιωτούς.
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