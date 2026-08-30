Νίστρουπ: «Ο Παναθηναϊκός έχει χτιστεί για να είναι ανταγωνιστικός σε τρεις διοργανώσεις»

Οι δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ στην κάμερα της NOVA ενόψει του εκτός έδρας αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδειακό.

Ο Παναθηναϊκός μετά την πρόκριση επί της Χράντετς Κράλοβε είναι έτοιμος για το πρώτο του εντός συνόρων παιχνίδι, καθώς τη Δευτέρα (31/8, 19:00) θα φιλοξενηθεί από τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία. Ενόψει του ματς της Λιβαδειάς ο Τζέικομπ Νίστρουπ μίλησε στη NOVA και αναφέρθηκε στην πρόκληση των τριών διοργανώσεων του Τριφυλλιού.

Οι δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ

Για την κούραση μετά την Ευρώπη: «Δεν ανησυχώ για την κούραση. Είχαμε τέσσερις μέρες και τέσσερις νύχτες μέχρι το παιχνίδι της Δευτέρας και διαθέτουμε πολλούς καλούς παίκτες, οπότε αυτό δεν θα πρέπει να αποτελέσει πρόβλημα. Αυτή η ομάδα έχει χτιστεί για να είναι ανταγωνιστική σε τρεις διοργανώσεις, το πρωτάθλημα, το Κύπελλο και την Ευρώπη. Εκεί θέλουμε να βρισκόμαστε, οπότε δεν υπάρχει καμία δικαιολογία».

Για τον Λεβαδειακό και το τι πρέπει να προσέξει απέναντί του ο Παναθηναϊκός: «Σε κάθε παιχνίδι στόχος μας είναι να βελτιωνόμαστε και να βρίσκουμε την ποιότητά μας. Το βασικό για εμάς είναι να βελτιωθούμε ως ομάδα. Στους μέχρι στιγμής αγώνες είχαμε περιόδους που παίξαμε καλά και άλλες που ήμασταν πολύ μακριά από αυτό που θέλουμε. Ο Λεβαδειακός έχει αλλάξει πολλούς παίκτες, όμως έκανε πολύ δυνατή σεζόν πέρυσι και θα πάμε εκεί με σεβασμό. Πρέπει ωστόσο να μείνουμε συγκεντρωμένοι στον εαυτό μας, στη δουλειά μας και την απόδοσή μας, ώστε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Για το πότε θεωρεί ότι η ομάδα θα είναι έτοιμη: «Πρέπει να βελτιώσουμε πολλά. Είναι δύσκολο για εμένα να πω πότε όλα θα είναι τέλεια, το έχω πει από την πρώτη μέρα. Στις δύο προηγούμενες ομάδες που εργάστηκα ίσως είχαμε πάει λίγο πιο γρήγορα, ωστόσο εκεί είχαμε τις αντικαταστάσεις που ήμασταν υποχρεωμένοι να κάνουμε εδώ, ιδιαίτερα τις τελευταίες 6-8 εβδομάδες. Έχουν γίνει μικρά βήματα σε κάποιες κατευθύνσεις, ωστόσο θέλουμε μεγαλύτερες περιόδους καλού ποδοσφαίρου, που νιώθουμε ότι έχουμε το πάνω χέρι στα παιχνίδια. Παρόλα αυτά, δεν θα αλλάζαμε την πρόκριση στην Ευρώπη με τίποτα άλλο και αυτό κρατάμε από τις τελευταίες εβδομάδες».