ΠΑΟΚ: Με νέο λουκ ο Σουαλιό Μεϊτέ, στο γήπεδο και ο άτυχος Γιάννης Σαρρής

ΠΑΟΚ: Με νέο λουκ ο Σουαλιό Μεϊτέ, στο γήπεδο και ο άτυχος Γιάννης Σαρρής

ΠΑΟΚ: Με νέο λουκ ο Σουαλιό Μεϊτέ, στο γήπεδο και ο άτυχος Γιάννης Σαρρής

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Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ΑΕΚ Λάρνακας στο τρίτο του φιλικό παιχνίδι του επί ολλανδικού εδάφους με τον Σουαλιό Μεϊτέ να κλέβει την παράσταση με το νέο του λουκ. ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ.

Τρίτο φιλικό για τον ΠΑΟΚ επί ολλανδικού εδάφους με τους «ασπρόμαυρους» να αντιμετωπίζουν την ΑΕΚ Λάρνακας. Την παράσταση πριν την έναρξη του αγώνα έκλεψε ο Σουαλιό Μεϊτέ. Ο αμυντικός μέσος του «δικεφάλου του βορρά» αποχαιρέτησε τα γνωστά του κοτσιδάκια και με το νέο του λουκ τράβηξε επάνω του όλα τα βλέμματα.

Δίπλα του στον πάγκο ήταν και ο μεγάλος άτυχος της φετινής προετοιμασίας, Γιάννης Σαρρής ο οποίος στο φιλικό με την Βέστερλο υπέστη ρήξη χιαστού.

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