ΠΑΟΚ: Με νέο λουκ ο Σουαλιό Μεϊτέ, στο γήπεδο και ο άτυχος Γιάννης Σαρρής
Τρίτο φιλικό για τον ΠΑΟΚ επί ολλανδικού εδάφους με τους «ασπρόμαυρους» να αντιμετωπίζουν την ΑΕΚ Λάρνακας. Την παράσταση πριν την έναρξη του αγώνα έκλεψε ο Σουαλιό Μεϊτέ. Ο αμυντικός μέσος του «δικεφάλου του βορρά» αποχαιρέτησε τα γνωστά του κοτσιδάκια και με το νέο του λουκ τράβηξε επάνω του όλα τα βλέμματα.
Δίπλα του στον πάγκο ήταν και ο μεγάλος άτυχος της φετινής προετοιμασίας, Γιάννης Σαρρής ο οποίος στο φιλικό με την Βέστερλο υπέστη ρήξη χιαστού.
Με νέο look εμφανίστηκε ο Σουαλιό Μεϊτέ στο γήπεδο για το σημερινό φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας#paokfc pic.twitter.com/hMyvsYkfiR— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 7, 2026
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