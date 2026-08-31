Κουλούρης: «Μίλησα αρκετά με έναν κορυφαίο σύλλογο στην Ελλάδα»

Ο Ευθύμης Κουλούρης παραχώρησε συνέντευξη σε πολωνικό σάιτ κι αποκάλυψε πως μέσα στο καλοκαίρι μίλησε και με μια μεγάλη ελληνική ομάδα.

Μετά από ένα σύντομο πέρασμα από τη Σαουδική Αραβία και την Αλ Ούλα, ο Ευθύμης Κουλούρης επέστρεψε στην Ekstraklasa για να φορέσει τη φανέλα της Βιέτσιστα.

Ο Έλληνας επιθετικός μέσα στο καλοκαίρι διαπραγματεύτηκε με αρκετές ομάδες πριν πάρει την απόφαση να γυρίσει στην Πολωνία, με τον ίδιο μάλιστα να αποκαλύπτει σε πρόσφατη συνέντευξή του πως το προηγούμενο διάστημα συζήτησε και με μια μεγάλη ομάδα της Super League.

Ο Κουλούρης δεν αποκάλυψε ποια ήταν, ωστόσο επιβεβαίωσε ότι δέχθηκε πρόταση, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Ήταν δύσκολο να προσαρμοστώ στη Σαουδική Αραβία. Προπονήσεις αργά το βράδυ—9:00 μ.μ., 10:00 μ.μ. Έβαζα την οικογένειά μου για ύπνο και πήγαινα στην προπόνηση. Το δείπνο ήταν στη 1:00 π.μ., εγώ πήγαινα για ύπνο στις 5:00 π.μ. Αν θέλετε να πάτε στο κομμωτήριο, μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για τις 2:00 π.μ. Μπορείτε να τρελαθείτε αν έχετε συνηθίσει τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής.

Μίλησα αρκετά με έναν κορυφαίο σύλλογο στην Ελλάδα. Υπήρξαν επίσης προτάσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και αρκετούς συλλόγους στην Ευρώπη. Υπήρξαν συζητήσεις και με ομάδες του MLS, αλλά δεν καταφέραμε να φτάσουμε σε τελική συμφωνία».

Μέσα στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, το όνομα του 30χρονου σέντερ φορ συνδέθηκε με τον ΠΑΟΚ, ωστόσο η υπόθεση αυτή δεν προχώρησε.