Ο Τάχα Άλι επέστρεψε στη βασική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ και χρειάστηκε ένα παιχνίδι για να δείξει πόσο είχε λείψει από τον «Δικέφαλο» το διάστημα που έμεινε εκτός λόγω του τραυματισμού του.

Ο Τάχα Άλι ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της νίκης του ΠΑΟΚ με 2-1 επί του Ατρομήτου στο Περιστέρι, με την επίσημη στατιστική καταγραφή να του πιστώνει την ασίστ στο πρώτο γκολ του Δημήτρη Πέλκα.

Αγωνίστηκε για 66 λεπτά και η συνολική παρουσία του βαθμολογήθηκε με 8,62, σε μια εμφάνιση που είχε πολύ μεγαλύτερη επιρροή από τη μία ασίστ που έγραψε η στατιστική.

Ο 28χρονος Σουηδός εξτρέμ αποτέλεσε από το ξεκίνημα το βασικό σημείο αναφοράς στην επιθετική ανάπτυξη του ΠΑΟΚ. Πήρε πολλές μπάλες στην αριστερή πλευρά, πήγε στο ένας εναντίον ενός και δημιούργησε συνεχώς προβλήματα στον Τσακμάκη, ο οποίος αντικαταστάθηκε στην ανάπαυλα.

Στο 16ο λεπτό μπήκε στην περιοχή και απείλησε με σουτ, στο 23’ πέρασε εξαιρετική μπάλα στον Μπάμπα στη φάση όπου ο Γκανέζος σημάδεψε το δοκάρι, ενώ στο 43’ έκανε την ατομική ενέργεια και την ιδανική σέντρα για την κεφαλιά του Πέλκα και το 1-1.

Μαζί σου Γιάννη!



Όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ στο πλευρό σου.



Περαστικά και δυνατός ξανά στα γήπεδα. 💪#PAOK #PAOKfamily #NewEra pic.twitter.com/MlqiO6F2Cs — PAOK FC (@PAOK_FC) August 30, 2026

Ο Σουηδός είχε συμμετοχή και στη φάση του δεύτερου γκολ, πριν από το κακό διώξιμο του Νούνιες και την εκτέλεση του Πέλκα για το 1-2. Ήταν μια εμφάνιση που εξηγεί και την επιμονή του Αλέσιο Λίσι να περνάει μεγάλο μέρος του επιθετικού παιχνιδιού από τα πόδια του.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Άλι στάθηκε αρχικά στη σημασία της νίκης και στην αντίδραση του ΠΑΟΚ μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό.

«Ένα παιχνίδι εκτός έδρας στον Ατρόμητο πάντα είναι δύσκολο. Ήταν μια απαιτητική αναμέτρηση, ειδικά μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Δείξαμε σωστή νοοτροπία. Είναι ένα καλό αποτέλεσμα, ειδικά αν αναλογιστούμε ότι πέρυσι ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε σε αυτήν την έδρα».

Ο 28χρονος εξτρέμ αναφέρθηκε και στον σοβαρό τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια: «Έμαθα για τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια. Μπορεί να συνυπήρξα μαζί του για μικρό χρονικό διάστημα, όμως μπορώ να διακρίνω ότι έχει σπουδαίο μέλλον μπροστά του. Του εύχομαι γρήγορη ανάρρωση».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε, τέλος, η αναφορά του στη συνάντηση των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ με τον Ιβάν Σαββίδη και στα όσα τους είπε ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου πριν από την αναμέτρηση στο Περιστέρι.

«Συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο και μας μίλησε για τις απαιτήσεις που έχει αυτός και ο σύλλογος από εμάς. Πήραμε το μήνυμα και ανταποκριθήκαμε, κερδίζοντας σήμερα».