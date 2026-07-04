ΠΑΟΚ ατομικής ευθύνης και μεταγραφικά που πρέπει να αλλάξουν ταχύτητες…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει μετά και το δεύτερο φιλικό του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, για τους παρόντες του ρόστερ και όσους πρέπει να σπεύσουν…

Η αγωνία για τον ΠΑΟΚ που θα αρχίζει να δημιουργείται και να εμφανίζεται στο γήπεδο, ήταν και είναι μεγάλη. Είναι τόσες πολλές και μεγάλες οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, αλλά και οι προσθήκες οι οποίες χρειάζονται από εδώ και πέρα, που λογικά και ο κόσμος περνάει μία πολύ ιδιαίτερη φάση…

Υπ’ αυτή την έννοια το γεγονός ότι η νέα ομάδα του Λίσι παίζει με ομάδες του Βελγίου και βγαίνει νικήτρια σημειώνοντας μεγάλα σκορ, είναι πολύ χρήσιμο! Ο ΠΑΟΚ έχει απόλυτη ανάγκη την όποια θετική αύρα βγαίνει από οπουδήποτε, ακόμη και από τα πρώτα φιλικά του παιχνίδια με υποδεέστερες ομάδες. Εννοείται ότι όλο αυτό δεν μπορεί να κρύψει ή να καλύψει τις ανάγκες για να κλείσει το ρόστερ, που ακόμη και σήμερα 4 Ιουλίου, είναι αρκετές και σημαντικές.

Περνάμε καλά βλέποντας τον ΠΑΟΚ του Λίσι, ένα σύνολο γεμάτο φρεσκάδα και ενέργεια, με παίκτες που αισθάνονται την ανάγκη μέσα σε αυτό το κλίμα ανανέωσης να βγουν μπροστά, να πάρουν πρωτοβουλία και να σηκώσουν βάρος που ίσως δεν ένιωθαν πέρσι ότι πρέπει να κάνουν. Αυτή είναι μία διαφορά. Μονάδες της ομάδας με όποιον ρόλο κι αν είχαν πέρσι, καταλαβαίνουν την ανάγκη και ξεκινούν φορτσάτοι δίνοντας ένα 20-30% παραπάνω. Όλοι επιδιώκουν να πείσουν το νέο προπονητή, ενώ μέχρι πέρσι κάποιες προπονητικές εκτιμήσεις ήταν εκ των πραγμάτων, δεδομένες... Όλο αυτό μέσα σε ένα σύνολο που προσπαθεί να τρέξει και να πρεσάρει περισσότερο, μια ομάδα που θέλει να παίξει πιο άμεσα, χωρίς να θυσιάζει το κυριαρχικό ποδόσφαιρο.

Μετά τον Ζαφείρη στο πρώτο ματς, είδαμε και τον Καμαρά στο δεύτερο κόντρα στην καλύτερη Βέστερλο να κυριαρχεί στο κέντρο, με έναν ΠΑΟΚ που ο Κωνσταντέλιας είναι και αισθάνεται «βασιλιάς». Το βγάζει σε κάθε ενέργεια, είτε με το περιβραχιόνιο στο μπράτσο, είτε χωρίς αυτό. Τα δυο πιο αμυντικογενή χαφ γνωρίζουν ότι… δεν υπάρχουν άλλοι. Κακώς, αλλά δεν υπάρχουν άλλοι πέρα από τους νεαρούς που επιχειρούν να πάρουν την ευκαιρία τους. Πρωταγωνιστές είναι, έχουν άλλο αέρα σε κάθε κίνηση, αισθάνονται σίγουροι για τον εαυτό τους και μέσα από τις άλλες αλλαγές στο παιχνίδι (ακόμη και το μαν το μαν στα κόρνερ της άμυνας) τονώνεται η ατομική ευθύνη και πρωτοβουλία…

Ο ΠΑΟΚ και σήμερα με τη Βέστερλο ήλεγξε το ματς, δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα και μετά από ένα ανούσιο πρώτο μέρος, στο δεύτερο είχε καλές φάσεις και εξαιρετικά τελειώματα, επιβάλλοντας την ανωτερότητά του. Χρήσιμα είναι όλα για την αυτοπεποίθηση ομάδας και περίγυρου:

- Χρήσιμο το αυτοκρατορικό παιχνίδι του Ντέλια

- Το ότι ο Μύθου νιώθει βασικός

- Ότι ο Ζαφείρης νιώθει πώς ο ΠΑΟΚ περιμένει πολλά από αυτόν

- Ότι ο Καμαρά νιώθει και είναι ο πιο δυνατός σε μονομαχίες

- Ο Μιχαηλίδης είναι απαραίτητος

- Ο Μπαταούλας που ανεβαίνει συνέχεια, βλέπει χώρο για να παίξει

- Ο Μπέρδος νιώθει πώς μπορεί να χρειαστεί

Όλα μα όλα ξεκίνησαν θετικά μέσα στο γήπεδο, εκτός από τον τραυματισμό του Σαρρή.

Όπως και να έχει ο ΠΑΟΚ αυτή την καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικότητα την χρειάζεται στο 100% όταν θα έρθει η ώρα των πρώτων μεγάλων, δύσκολων και κρίσιμων αγώνων.

Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟ!

Πέρα από όλα τα παραπάνω, δεν υπάρχει καμία μα καμία αμφιβολία ότι ο ΠΑΟΚ στο χρονικό σημείο που βρισκόμαστε, έχει ΠΟΛΛΑ κενά στο ρόστερ του, σε καλοκαίρι μάλιστα όπου κάθε μέρα είναι υπερπολύτιμη για την γνωριμία και εξοικείωση με το νέο προπονητή. Μετά από αυτό το δεδομένο οφείλουμε να αναγνωρίσουμε στον Μάτος και τον Βιεϊρίνια ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη για την υλοποίηση του μεταγραφικού πλάνου, πραγματοποιώντας προσεκτικές κινήσεις. Αλλά…

Οι δύο αυτοί άνθρωποι λένε ότι νιώθουν την υποχρέωση να ψάξουν καλά για τους παίκτες που θα φέρουν και ας αργήσουν. Σεβαστό… Στην περίπτωση Χατζηδιάκου προκύπτει κάτι άλλο. Ο Χατζηδιάκος έχει κριθεί ποδοσφαιρικά. Τον τσέκαραν, τον θέλουν όλοι και ΔΕΝ τίθεται θέμα κρίσης του. Εδώ και πολλές-πολλές μέρες όλη η ομάδα περιμένει μόνο την οικονομική διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση. Μόλις την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ κατάφερε να κάνει καλύτερη πρόταση στον Έλληνα διεθνή από αυτά που έπαιρνε στην Κοπεγχάγη και τώρα μόλις ξεκινάει κουβέντα με την ομάδα. Ο ΠΑΟΚ έχει 6-7-8 ανάγκες με σημαντικούς παίκτες και οφείλει να κάνει μερικά πράγματα πιο γρήγορα, ειδικά όταν ξεκαθαρίζουν οι στόχοι και οι εκλεκτοί από τους ποδοσφαιρανθρώπους της ομάδας.

- Παρεμπιπτόντως και πέρσι ο ΠΑΟΚ έχασε τον Χατζηδιάκο γιατί ο παίκτης βαρέθηκε να περιμένει…

* Η ΑΕΚ απολαμβάνει το νέο της γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός οραματίζεται κάτι πολύ μεγαλύτερο τώρα που ετοιμάζεται να μπει στο μεγάλο του γήπεδο. Ο Ολυμπιακός πάει για χωρητικότητα ρεκόρ αυξάνοντας τις θέσεις του δικού του γηπέδου. Ο ΠΑΟΚ έχει μείνει πίσω. Ενόψει 2027 πρέπει να γίνουν τα πάντα και -όπως έχει προαναγγελθεί από ΠΑΕ και Πολιτεία- να ξεκινήσουν οι εργασίες ώστε ο ΠΑΟΚ -έστω- το 2030 να μπει στο νέο του γήπεδο. Έστω τελευταίος από όλους τους άλλους…

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει