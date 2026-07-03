Η επιστροφή του Τάισον έφερε χαμόγελα στο Ζαλτμπόμελ, όμως ο Αλέσιο Λίσι κράτησε ξανά ψηλά τον πήχη της έντασης. ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΖΑΛΤΜΠΟΜΕΛ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Ο Τάισον γύρισε εκεί όπου νιώθει πλέον σαν στο σπίτι του. Ο Βραζιλιάνος έφτασε στο προπονητικό κέντρο του Ζαλτμπόμελ με το γνωστό χαμόγελο στο πρόσωπο και από την πρώτη στιγμή έδειξε πόσο του είχαν λείψει οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ.

Ακολούθησε το πρώτο κομμάτι της προπόνησης με την υπόλοιπη ομάδα και στη συνέχεια συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα, ώστε να ανεβάσει σταδιακά ρυθμούς και να είναι σύντομα στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι.

🦅💥 Στα... δύσκολα με το καλησπέρα έπεσε ο Τάισον. Ο Βραζιλιάνος έφτασε το μεσημέρι στην Ολλανδία και το απόγευμα εδωσε «παρών» στην προπόνηση του ΠΑΟΚ



🙌 Στα 38 του μπήκε αμέσως στο πρόγραμμα της ομάδας και πρωταγωνίστησε στο «κορόιδο»!



Αποστολή στην Ολλανδία : Σταύρος… pic.twitter.com/a7POp2GXeD — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 3, 2026

Το τετ α τετ με τον Κωνσταντέλια

Ο 37χρονος εξτρέμ είχε θερμούς εναγκαλισμούς με όλους, όμως η πιο χαρακτηριστική στιγμή ήρθε όταν άρχισε να ψάχνει τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

«Πού είναι το αγόρι μου;», φώναξε ο Τάισον, με τον «Ντέλια» να ανταποκρίνεται αμέσως. Οι δυο τους, που έχουν αναπτύξει ιδιαίτερη σχέση τα τελευταία χρόνια, συζήτησαν για αρκετή ώρα και μετά το τέλος της προπόνησης.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Λίσι συνέχισε να περνά καθημερινά τη φιλοσοφία του. Ο Ιταλός δούλεψε ξανά με μεγάλη ένταση στο πρέσινγκ, ζητώντας από τους ποδοσφαιριστές του συνεχή κίνηση και απόλυτη συγκέντρωση.

«Είναι σημαντικό να μη σταματάμε να τρέχουμε και να έχουμε τη συγκέντρωσή μας συνεχώς. Μπορεί ο τερματοφύλακας να χάσει την μπάλα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και γι' αυτό το σενάριο», ήταν μία από τις χαρακτηριστικές οδηγίες του.

Οι δοκιμές για Βέστερλο

Μεγάλο μέρος της απογευματινής προπόνησης αφιερώθηκε επίσης στις στατικές φάσεις, τόσο σε επιθετική όσο και σε αμυντική λειτουργία, με πολλές διαφορετικές εκτελέσεις σε φάουλ και κόρνερ.

Στο εσωτερικό δίτερμα, ενόψει του αυριανού φιλικού με τη Βέστερλο (15:30, τηλεοπτική μετάδοση από OPEN TV και YouTube), ο Λίσι δοκίμασε δύο διαφορετικές ενδεκάδες.

Με τα μαύρα αγωνίστηκαν οι Μοναστηρλής, Λύρατζης, Μπαταούλας, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Τσοπούρογλου, Ζαφείρης, Μπέρδος, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς και Μύθου.

Με τα πορτοκαλί έπαιξαν οι Γκουγκεσασβίλι, Κένι, Γκόμεζ, Ελουστόντο, Κοσίδης, Θυμιάνης, Καμαρά, Πέλκας, Χατσίδης, Ντούνγκα και Γερεμέγιεφ.

Ο Ιταλός τεχνικός διέκοψε μάλιστα το παιχνίδι για να διορθώσει άμεσα όσα δεν του άρεσαν.

«Επιτεθείτε στον χώρο. Δεν θέλω να σας βλέπω στατικούς. Θέλω συγκέντρωση, έχουμε πει κάποια πράγματα», φώναξε στους ποδοσφαιριστές του, δείχνοντας για ακόμη μία φορά ότι θέλει έναν ΠΑΟΚ με διαρκή κίνηση, επιθετικότητα χωρίς την μπάλα και απόλυτη προσήλωση στις λεπτομέρειες.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!