Η επιμονή των Βαυαρών για υποχρεωτική ρήτρα, η στάση του Δικεφάλου, το κοινό συμφέρον των εμπλεκόμενων και το ενδεχόμενο για εναλλακτικές.

Στον ΠΑΟΚ έπρεπε να το έχουν πάρει απόφαση, από τις συζητήσεις για τον Δημήτρη Γιαννούλη, ότι οι παράγοντες της Άουγκσμπουργκ δεν είναι εύκολοι στις διαπραγματεύσεις τους. Και αν δεν το έκαναν και το επιβεβαιώνουν ακόμη μία φορά, στην περίπτωση του Κρίστιαν Γιάκιτς.

Οι Γερμανοί επιμένουν στην τοποθέτηση υποχρεωτικής ρήτρας αγοράς για να παραχωρήσουν με μορφή δανεισμού τον Κροάτη μέσο —ένας όρος που αποτελεί το βασικό «αγκάθι» στην προσπάθεια των «ασπρόμαυρων» να τον εντάξουν στο δυναμικό τους.

Οι προθέσεις της Άουγκσμπουργκ για τον 29χρονο χαφ ήταν εξ αρχής ξεκάθαρες: ο παίκτης δεν υπολογίζεται και το ιδανικό σενάριο για τους Βαυαρούς είναι να απαλλαγούν —ακόμη και από τώρα— από το συμβόλαιό του, το οποίο εκπνέει το καλοκαίρι του 2028.

Η συμφωνία με τον παίκτη και το σημείο τριβής



Από την πλευρά τους, οι «ασπρόμαυροι» —οι οποίοι σημειωτέον έχουν ήδη συμφωνήσει σε όλα με τον Κροάτη— δεν επιθυμούν να δεσμευτούν από τώρα με υποχρεωτική αγορά. Κατέθεσαν πρόταση για τον δανεισμό του με μη υποχρεωτική οψιόν για το επόμενο καλοκαίρι, και αυτό ακριβώς το σημείο εμποδίζει μέχρι στιγμής το deal. Οι διαπραγματεύσεις δείχνουν να έχουν κολλήσει, καθιστώντας την έκβαση της υπόθεσης αβέβαιη.

Το κοινό συμφέρον των δυο ομάδων και το ενδεχόμενο αναζήτησης εναλλακτικής

Παρ' όλα αυτά, η παραχώρηση του Γιάκιτς εξυπηρετεί στην πραγματικότητα και τις τρεις πλευρές, γεγονός που μπορεί τελικά να παίξει καταλυτικό ρόλο ώστε να βρεθεί η λύση και ο παίκτης να μετακομίσει στον ΠΑΟΚ. Σε διαφορετική περίπτωση, οι επιτελείς του Δικεφάλου θα υποχρεωθούν να στραφούν σε εναλλακτικές λύσεις για να καλύψουν μια θέση στην οποία ο Αλέσιο Λίσι έχει ζητήσει επιτακτικά ενίσχυση.