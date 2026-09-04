ΣΦ ΠΑΟΚ Ελευθερίου-Κορδελιού: «Δεν κάνουμε τους λογιστές και τους ντετέκτιβ, ζητάμε άμεση συνάντηση με τον Σαββίδη»

Ο ΣΦ ΠΑΟΚ Ελευθέριου-Κορδελιού με ανακοίνωση τόνισε πως πρέπει να μπει τέλος στη «φαγωμάρα» και παράλληλα ζήτησε συνάντηση με τον Ιβάν Σαββίδη.

Μια μέρα μετά την ανακοίνωση της Θύρας 4 ο ΣΦ ΠΑΟΚ Ελευθέριου-Κορδελιού με ανακοίνωση του θέλησε να τοποθετηθεί στα τεκταινόμενα του κλαμπ.Ο Σύνδεσμος τονίζει πως πρέπει να μπει τέλος στνη «φαγωμάρα» του συλλόγου, ενώ ζήτησε συνάντηση με τον Ιβάν Σαββίδη, ώστε να δώσει απαντήσεις για την ομάδα, τη Νέα Τούμπα και το προπονητικό κέντρο.

Η ανακοίνωση του ΣΦ ΠΑΟΚ Ελευθέριου-Κορδελιού

«Είμαστε οπαδοί του ΠΑΟΚ. Αγαπάμε τον ΠΑΟΚ, ζούμε για τον ΠΑΟΚ, πονάμε για τον ΠΑΟΚ έχουμε χάσει αδέρφια για τον ΠΑΟΚ. Δεν είμαστε ούτε λογιστές, ούτε επιχειρηματικοί σύμβουλοι, ούτε ντετέκτιβ. Είμαστε ΠΑΟΚ.

Η δική μας θέση είναι στην κερκίδα. Στην Τούμπα και σε κάθε γήπεδο. Στη νίκη και στην ήττα. Με τη φωνή μας να σπρώχνουμε τον ΠΑΟΚ μέχρι το τελευταίο λεπτό και να απαιτούμε από όποιον φοράει τον Δικέφαλο στο στήθος να ματώνει τη φανέλα και να τα δίνει όλα.

Η παρωδία που έχει στηθεί στο διαδίκτυο, με κάθε ανώνυμο λογαριασμό να πετάει λάσπη και να δηλητηριάζει καθημερινά τον ΠΑΟΚ, πρέπει να τελειώσει.

Δεν είμαστε προσωπολάτρες. Δεν προσκυνάμε πρόσωπα. Δεν μπαίνουμε σε στρατόπεδα. Δεν μας νοιάζει ποιος είναι με ποιον. Εμάς μας νοιάζει μόνο ο ΠΑΟΚ.

Τέλος στη φαγωμάρα. Μετά από χρόνια, ΠΑΕ και ΚΑΕ έχουν δύο ισχυρούς επιχειρηματίες. Αντί αυτό να μας κάνει πιο δυνατούς, κάποιοι προσπαθούν να το κάνουν αφορμή για νέο εμφύλιο. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει ανάγκη από άλλον εμφύλιο.

Εμείς, ως οργανωμένοι οπαδοί, θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να τελειώσει η τοξικότητα, η λάσπη μεταξύ ΠΑΟΚτσήδων. Δεν θα αφήσουμε κανέναν να χωρίσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ σε στρατόπεδα.

Γιατί εμείς έτσι μάθαμε τόσα χρόνια: ό,τι έχουμε να πούμε, το λέμε μεταξύ μας. Πρόσωπο με πρόσωπο. Τα προβλήματα της οικογένειας του ΠΑΟΚ τα λύνουμε μέσα στην οικογένεια. Δεν τα κάνουμε βούκινο.

Ζητάμε άμεση συνάντηση με τον Ιβάν Σαββίδη, θέλουμε να μιλήσουμε καθαρά και να πάρουμε καθαρές απαντήσεις: την ομάδα, τη Νέα Τούμπα και το αθλητικό κέντρο. Θέλουμε να ακούσουμε τον ίδιο, χωρίς μεσάζοντες και χωρίς τρολ του διαδικτύου. Και από εκεί και πέρα, έχοντας ακούσει και τη δική μας φωνή, ας πάρει τις αποφάσεις του.

Για εμάς υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει ένα πράγμα πάνω απ’ όλα: ο ΠΑΟΚ. Πάνω από πρόσωπα, πάνω από στρατόπεδα, πάνω από όλους μας.

Μετά τιμής,

Σ.Φ ΠΑΟΚ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ- ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ».