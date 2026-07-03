Ο Αλέσιο Λίσι καθυστέρησε την έναρξη της πρωινής προπόνησης στο Ζαλτμπόμελ, όχι λόγω κάποιου απροόπτου, αλλά επειδή αφιέρωσε αρκετή ώρα στην ανάλυση. ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΖΑΛΤΜΠΟΜΕΛ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Με μια σχετικά μικρή καθυστέρηση βγήκαν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στο γήπεδο για την πρωινή προπόνηση στο Ζαλτμπόμελ, όμως υπήρχε πολύ συγκεκριμένος λόγος.

Ο Αλέσιο Λίσι συγκέντρωσε για αρκετή ώρα τους παίκτες του πριν από την έναρξη του προγράμματος, συνεχίζοντας μια συνήθεια που έχει καθιερώσει από τις πρώτες ημέρες της προετοιμασίας στην Ολλανδία.

Ο Ιταλός τεχνικός παρουσιάζει, μέσω βίντεο και εικόνων, τις ασκήσεις και τα τακτικά κομμάτια που θα ακολουθήσουν στο γήπεδο, εξηγώντας αναλυτικά τι ζητά από κάθε ποδοσφαιριστή και ποιος είναι ο στόχος κάθε προπόνησης.

Η φιλοσοφία του είναι απλή. Θέλει οι παίκτες του να πατούν στο χορτάρι γνωρίζοντας ήδη τι πρόκειται να κάνουν, ώστε να περιορίζονται οι διακοπές, να αυξάνεται ο καθαρός χρόνος δουλειάς και η προπόνηση να αποκτά μεγαλύτερο ρυθμό και ένταση.

Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ …άργησαν να ξεκινήσουν την πρωινή προπόνηση στο Ζαλτμπόμελ.



Ο λόγος; Η μεγάλη σε διάρκεια ομιλία του Αλέσιο Λίσι στην ομάδα του, πριν την έναρξη της!



🇳🇱 Αποστολή στην Ολλανδία: @sts71 pic.twitter.com/vYct0IYcWM — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 3, 2026

Πρόκειται για μία από τις νέες συνήθειες που έχει φέρει ο Λίσι στην καθημερινότητα του ΠΑΟΚ. Δεν είναι τυχαίο ότι οι συνεργάτες του βρίσκονται αρκετή ώρα πριν από τους ποδοσφαιριστές στο προπονητικό κέντρο, προετοιμάζοντας κάθε λεπτομέρεια του προγράμματος, ώστε όταν ξεκινήσει η δουλειά στο γήπεδο να κυλούν όλα με απόλυτη ακρίβεια και χωρίς χαμένο χρόνο.

Από την πρωινή προπόνηση απουσίαζαν οι Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ και Παβλένκα, ενώ ο Σορετίρε ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!