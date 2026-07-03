ΠΑΟΚ: Η... αίθουσα διδασκαλίας του Λίσι πριν από κάθε προπόνηση
Με μια σχετικά μικρή καθυστέρηση βγήκαν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στο γήπεδο για την πρωινή προπόνηση στο Ζαλτμπόμελ, όμως υπήρχε πολύ συγκεκριμένος λόγος.
Ο Αλέσιο Λίσι συγκέντρωσε για αρκετή ώρα τους παίκτες του πριν από την έναρξη του προγράμματος, συνεχίζοντας μια συνήθεια που έχει καθιερώσει από τις πρώτες ημέρες της προετοιμασίας στην Ολλανδία.
Ο Ιταλός τεχνικός παρουσιάζει, μέσω βίντεο και εικόνων, τις ασκήσεις και τα τακτικά κομμάτια που θα ακολουθήσουν στο γήπεδο, εξηγώντας αναλυτικά τι ζητά από κάθε ποδοσφαιριστή και ποιος είναι ο στόχος κάθε προπόνησης.
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Η φιλοσοφία του είναι απλή. Θέλει οι παίκτες του να πατούν στο χορτάρι γνωρίζοντας ήδη τι πρόκειται να κάνουν, ώστε να περιορίζονται οι διακοπές, να αυξάνεται ο καθαρός χρόνος δουλειάς και η προπόνηση να αποκτά μεγαλύτερο ρυθμό και ένταση.
Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ …άργησαν να ξεκινήσουν την πρωινή προπόνηση στο Ζαλτμπόμελ.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 3, 2026
Ο λόγος; Η μεγάλη σε διάρκεια ομιλία του Αλέσιο Λίσι στην ομάδα του, πριν την έναρξη της!
🇳🇱 Αποστολή στην Ολλανδία: @sts71 pic.twitter.com/vYct0IYcWM
Πρόκειται για μία από τις νέες συνήθειες που έχει φέρει ο Λίσι στην καθημερινότητα του ΠΑΟΚ. Δεν είναι τυχαίο ότι οι συνεργάτες του βρίσκονται αρκετή ώρα πριν από τους ποδοσφαιριστές στο προπονητικό κέντρο, προετοιμάζοντας κάθε λεπτομέρεια του προγράμματος, ώστε όταν ξεκινήσει η δουλειά στο γήπεδο να κυλούν όλα με απόλυτη ακρίβεια και χωρίς χαμένο χρόνο.
Από την πρωινή προπόνηση απουσίαζαν οι Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ και Παβλένκα, ενώ ο Σορετίρε ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.
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